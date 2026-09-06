Las tormentas podrían afectar a la A-8 y A-67 en el entorno de Torrelavega y el arco de la bahía de Santander

Archivo - Dos personas con paraguas pasan por un paso de cebra, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas que están teniendo lugar en Cabuérniga se están desplazando hacia el nordeste, por lo que podría afectar a la A-8 y a la A-67, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las mayores afecciones se podrían dar en el entorno de Torrelavega y en el arco de la bahía de Santander.

Y es que, la Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde se encuentran, hasta las 20.00 horas, en aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas.