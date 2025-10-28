El Torrebus mantendrá el 1 de noviembre el mismo horario que los días laborables para los desplazamientos al cementerio

Archivo - Torrebus - MESA DE MOVILIDAD DEL BESAYA - Archivo

TORRELAVEGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea 3 del Torrebus mantendrá el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, el mismo horario que los días laborables para facilitar los desplazamientos al cementerio de Río Cabo de Torrelavega. También ocurrirá lo mismo con el Servicio a Demanda.

Así lo ha anunciado la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, que ha explicado que el objetivo de esta medida es facilitar el acceso al cementerio de los vecinos del municipio en esta fecha tan señalada.

Para más información se puede consultar la Web del Torrebus: www.torrebus.es