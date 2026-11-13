El Torrebús registra en octubre su máximo histórico mensual con 91.339 viajeros

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TORRELAVEGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Torrebús ha registrado durante octubre un total de 91.339 viajeros, la cifra mensual más alta de la serie histórica recogida en los informes del servicio de transporte urbano de Torrelavega.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, los datos se han dado a conocer este viernes en la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad y reflejan un incremento de 8.243 usuarios respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 83.096 viajeros, lo que supone un aumento del 9,9 %.

Otro de los indicadores significativos es que la media diaria de utilización se ha situado en octubre en 2.946 viajeros, frente a los 2.770 de septiembre y los 2.612 de octubre del pasado año.

La evolución refleja que "el aumento de usuarios no se limita al volumen mensual, sino que también se traduce en una mayor utilización media del transporte público", ha resaltado la Concejalía de Movilidad.

Por líneas, la Línea 2 continúa siendo la más utilizada, con 28.818 viajeros durante octubre, frente a los 26.204 registrados en septiembre y los 21.810 de octubre de 2025.

En la evolución de esta línea hay que tener en cuenta la ampliación de parte de sus expediciones hasta el barrio de Hoz, en Viérnoles, que entró en funcionamiento el pasado mes de agosto, prolongando el recorrido desde la anterior cabecera situada en el entorno del Polígono Tanos-Viérnoles.

En cuanto a las Líneas 2 y 4, que comparten recorrido, también crecen con porcentajes conjuntos del 8,9 % mensual y del 19,3 %.

Por su parte, la Línea 1 ha contabilizado 20.933 viajeros, un 4,5 % más que hace un año; la línea 5 ha alcanzado los 12.821, con un incremento interanual del 6,7 %; y la línea 6 ha registrado 12.436 usuarios, un 21,1 % más. La línea 3 ha sumado 6.355 viajeros, con una subida del 3,9 % respecto a octubre de 2025.

Además, todas las líneas han aumentado su número de viajeros respecto a septiembre.

La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, ha expresado su satisfacción por la evolución del Torrebús y ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es continuar trabajando en la "mejora del transporte urbano", adaptándolo a las necesidades de movilidad de los vecinos y "favoreciendo que cada vez más personas utilicen el Torrebús en sus desplazamientos habituales".