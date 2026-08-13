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TORRELAVEGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha informado que, un año más, el Torrebus será gratuito durante los fines de semana de las Fiestas de la Virgen Grande, para facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes, fomentar el uso del transporte público y contribuir a una movilidad más sostenible durante los días de mayor afluencia de personas.

En concreto, la gratuidad del servicio estará vigente los días 14, 15, 16, 22 y 23 de agosto, coincidiendo con los dos fines de semana de las fiestas patronales, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde, Javier López Estrada, ha destacado que esta iniciativa permite que miles de personas puedan desplazarse de forma cómoda, segura y gratuita para disfrutar de la programación de La Patrona, reduciendo además el uso del vehículo privado y favoreciendo una movilidad más sostenible durante unos días en los que la ciudad registra una gran afluencia de visitantes.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, ha señalado que la gratuidad del Torrebus se ha consolidado como una medida "muy bien acogida" por la ciudadanía y que cada año registra un mayor número de usuarios, contribuyendo a que vecinos y visitantes puedan acceder con mayor facilidad a las actividades programadas durante las fiestas.

El Torrebus conecta los distintos barrios y pueblos del municipio con el centro de la ciudad, facilitando el acceso a los principales espacios donde se desarrolla la programación festiva.

MÁS DE 25.000 VIAJEROS EN LAS FIESTAS DE 2025

El Ayuntamiento ha destacado la "excelente" acogida que ha tenido esta medida desde su puesta en marcha. Y es que la gratuidad del Torrebus durante las Fiestas de la Virgen Grande se implantó en 2021 y, desde entonces, el número de usuarios no ha dejado de crecer.

Así, en 2021 utilizaron el servicio 12.248 viajeros, en 2022 la cifra ascendió a 20.390 usuarios (+66%), en 2023 se alcanzaron los 24.447 viajeros (un 19,9% más que el año anterior) y en 2025 se registró el mejor dato hasta la fecha, con 25.048 usuarios.

En conjunto, el uso del Torrebus durante las fiestas patronales ha aumentado más de un 100% desde la implantación de la gratuidad, lo que pone de manifiesto la buena respuesta de la ciudadanía y la utilidad de esta medida para fomentar el transporte público durante las jornadas festivas.