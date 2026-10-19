Torrelabeja exhibe un año más la calidad de las mieles de Cantabria y el futuro de la apicultura

Imagen de autoridades y premiados en la Feria - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVI Feria Nacional Apícola de Cantabria, Torrelabeja, ha mostrado este fin de semana la calidad de las mieles de la región y el futuro de la apicultura en un cita que ha combinado la exposición y venta de productos, la divulgación y el intercambio de conocimientos sobre los principales retos de la apicultura.

La Asociación Montañesa de Apicultores de Cantabria ha asumido de nuevo su organización y ha vuelto a reunir a profesionales, productores, empresas y público interesado en conocer mejor el mundo de las abejas y la miel en dos jornadas en las que se también se han abordado cuestiones que afectan al presente y al futuro del sector, como el cambio climático, la sanidad de las colmenas, la protección frente a los ataques del oso y la diversificación de los productos apícolas.

No han faltado los premios con los que se pone en valor la calidad de las mieles de la región y el trabajo de sus productores. En este sentido, los reconocimientos han recaído en Mari Carmen Bermúdez, en la categoría de miel de milflores; César Gutiérrez, en miel de bosque; y Siro Castrodeza, en miel de brezo.

La participación de jóvenes profesionales y el relevo generacional también han tenido su lugar en la programación. Los talleres de cata de miel y el concurso de dibujo han completado una propuesta dirigida tanto al público especializado como a las familias, acercando la apicultura y la importancia de las abejas para la polinización y la conservación de la biodiversidad.

La concejal de Ferias y Mercados, Cristina García Viñas, ha realizado un balance positivo de esta cita celebrada en el Mercado Nacional de Ganados, que ha contado también con la presencia de miembros de la Corporación municipal, del presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores de Cantabria, Siro Castrodeza, y representantes de la misma.