Torrelavega abre el día 17 las inscripciones para la XXIV Campaña de Natación '1ª Infancia'

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TORRELAVEGA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega abrirá el día 17, a partir de las 10.00 horas, las inscripciones de la XXIV edición de la Campaña de Natación '1ª Infancia', que se desarrollará durante el curso 2026-2027.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha informado que la campaña está dirigida a niños con edades comprendidas entre los 6 meses y los 9 años, en función de los diferentes grupos y niveles.

González ha destacado que se trata de una iniciativa "plenamente consolidada" dentro de la oferta deportiva municipal, que facilita el contacto con el medio acuático desde edades muy tempranas y permite avanzar en el aprendizaje de la natación de forma progresiva y adaptada a cada etapa.

La campaña incluye los niveles de adaptación, iniciación, iniciación-mejora y perfeccionamiento, con grupos reducidos y clases tanto en vaso pequeño como grande.

Los grupos de adaptación están dirigidos a niños desde los 6 meses, en función de los días y horarios elegidos. En este nivel el menor deberá estar acompañado en el agua y será obligatorio el uso de pañal y gorro.

La oferta continúa con iniciación y los niveles de iniciación-mejora y perfeccionamiento y llega hasta los 9 años. En iniciación-mejora, el requisito mínimo el primer día será saber realizar 10 metros seguidos de pies de crol con tabla soplando dentro del agua; mientras que para perfeccionamiento será necesario saber nadar 10 metros seguidos a crol.

La programación se distribuirá entre martes y jueves, sábados y domingos, ofreciendo diferentes alternativas a las familias. Para martes y jueves se han establecido cuatro turnos: el primero comenzará el 1 de octubre; el segundo, el 26 de noviembre; el tercero, el 11 de febrero; y el cuarto, el 15 de abril. Finalizarán, respectivamente, el 19 de noviembre, 4 de febrero, 8 de abril y 3 de junio.

Los sábados habrá dos turnos. El primero se desarrollará del 3 de octubre al 6 de febrero y el segundo comenzará el 20 de febrero y finalizará el 12 de junio. También habrá dos turnos los domingos: el primero, del 4 de octubre al 7 de febrero; y el segundo, del 21 de febrero al 13 de junio.

González ha señalado que esta distribución ofrece diferentes posibilidades a las familias y permite mantener grupos reducidos, adaptados a las edades y al nivel de los participantes.

El precio de la actividad es de 86,53 euros por turno. Con carácter general, los grupos cuentan con ocho plazas, mientras que algunos de adaptación para los niños de menor edad están limitados a cinco participantes.

Las inscripciones podrán realizarse a través de Uniticket o en el teléfono 952 07 62 62. Las entradas obtenidas a través de los canales de venta deberán presentarse posteriormente en el Servicio Municipal de Deportes para obtener o reactivar el carné que permite el acceso al recinto.

El concejal ha animado a las familias a participar en esta XXIV Campaña de Natación '1ª Infancia', una propuesta con la que el Ayuntamiento continúa promoviendo la práctica deportiva y el aprendizaje de la natación desde los primeros años.