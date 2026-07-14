Torrelavega abre este miércoles el plazo para solicitar lasayudas municipales al deporte

Archivo - El Ayuntamiento impulsa subvenciones para consolidar el deporte base y los eventos deportivos - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

TORRELAVEGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega abrirá este miércoles, 15 de julio, el plazo para solicitar las ayudas municipales al deporte correspondientes a la convocatoria de 2026, dotada con un total de 45.000 euros.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que estas subvenciones están dirigidas a apoyar la actividad que desarrollan clubes, entidades, deportistas y comunidades educativas de Torrelavega.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Deportes, Nacho González, han informado de que las solicitudes se podrán presentar hasta el 14 de agosto, y que las ayudas establecen cuatro líneas de subvención que abarcan desde el deporte escolar y de base hasta la organización de eventos deportivos y la participación en competiciones oficiales.

En este sentido, González ha detallado que la primera línea de 10.000 euros es para actividades deportivas organizadas por las AMPAS de colegios de Primaria, institutos de Educación Secundaria y centros con alumnado con necesidades educativas especiales durante el curso 2024-2025.

La segunda, dotada con 15.000 euros, está destinada a clubes, entidades deportivas y deportistas individuales para actividades de promoción y fomento del deporte y la actividad física durante la temporada 2024-2025.

Asimismo, se destinan 13.000 euros a clubes y entidades deportivas que hayan organizado actividades y eventos durante 2025, y otros 7.000 euros a sufragar gastos de inscripción, desplazamientos y dietas derivados de la participación en fases de ascenso, campeonatos de España, competiciones europeas, mundiales y otras pruebas oficiales durante la temporada 2024-2025.

Podrán optar a estas subvenciones las entidades deportivas sin ánimo de lucro, deportistas individuales, AMPAS y asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y mantengan la vinculación exigida con el municipio de Torrelavega.

Entre las actividades subvencionables se encuentran los programas de promoción deportiva, las actividades físico-deportivas en el ámbito escolar, los proyectos de fomento de hábitos saludables, la participación en competiciones oficiales, la organización de eventos deportivos y los desplazamientos relacionados con competiciones autonómicas, nacionales e internacionales.

Las solicitudes deberán dirigirse a la concejalía de Deportes y Juventud y podrán presentarse hasta el 14 de agosto en el Registro General del Ayuntamiento, situado en el Edificio Municipal La Llama, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, o a través de cualquiera de los medios establecidos legalmente.