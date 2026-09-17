Torrelavega abre el plazo de inscripción para la Campaña de Natación '1ª Infancia'

Cartel informativo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto este jueves, 17 de septiembre, el plazo de inscripción para la XXIV Campaña de Natación '1ª Infancia'.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha recordado que la campaña está dirigida a niños con edades comprendidas entre los 6 meses y los 9 años, con una oferta adaptada a las distintas edades y niveles.

La programación incluye los niveles de adaptación, iniciación, iniciación-mejora y perfeccionamiento, con grupos reducidos de un máximo de ocho participantes, salvo algunos de adaptación para los más pequeños, que tendrán cinco plazas.

En los grupos de adaptación, el menor deberá estar acompañado en el agua y será obligatorio el uso de pañal y gorro. Para iniciación-mejora y perfeccionamiento se establecen unos requisitos mínimos de autonomía en el agua.

La campaña durante el curso se distribuirá en ocho turnos. Los martes y jueves habrá cuatro: del 1 de octubre al 19 de noviembre, del 26 de noviembre al 4 de febrero, del 11 de febrero al 8 de abril y del 15 de abril al 3 de junio.

Los sábados se desarrollarán dos turnos, del 3 de octubre al 6 de febrero y del 20 de febrero al 12 de junio. Los domingos serán del 4 de octubre al 7 de febrero y del 21 de febrero al 13 de junio.

El precio de la actividad es de 86,53 euros por turno. Las inscripciones están abiertas desde las 10.00 horas de hoy y pueden realizarse a través de Uniticket o en el teléfono 952 07 62 62.

Las entradas obtenidas a través de estos canales deberán presentarse posteriormente en el Servicio Municipal de Deportes para obtener o reactivar el carné que permite el acceso al recinto.

El concejal de Deportes ha animado a las familias a participar en esta XXIV Campaña de Natación '1ª Infancia', con la que el Ayuntamiento continúa promoviendo la práctica deportiva y el aprendizaje de la natación desde los primeros años.