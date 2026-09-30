Torrelavega abre el plazo para solicitar las ayudas para gastos de energía e Internet de la vivienda habitual

Archivo - Abierto el plazo para solicitar las ayudas para gastos de energía e Internet de la vivienda habitual de Torrelavega - picture alliance/dpa - Archivo

TORRELAVEGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto el plazo para solicitar las ayudas sociales destinadas a sufragar gastos de suministros de energía e Internet de la vivienda habitual de familias en situación o riesgo de exclusión social, tras la publicación este miércoles del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Se cerrará el 30 de octubre.

La convocatoria está dotada con 98.000 euros y contempla ayudas de hasta 850 euros por unidad familiar.

En nota de prensa, el alcalde, Javier López Estrada, ha destacado la importancia de mantener este tipo de recursos municipales para "apoyar" a las familias que atraviesan mayores dificultades económicas y contribuir a afrontar gastos "esenciales" vinculados a su vivienda.

Por su parte, el concejal de Bienestar Social, Vivienda y Cooperación al Desarrollo, Alberto Rubio, ha explicado que se trata de una convocatoria dirigida a las familias de Torrelavega que tienen más dificultades para afrontar gastos básicos como la electricidad, el gas o Internet. Por ello, ha resaltado que son ayudas "cercanas, útiles" y destinadas a quienes "realmente lo necesitan".

El objetivo, ha incidido el edil, es evitar que ninguna persona tenga que elegir entre "pagar una factura" o atender otras necesidades básicas.

AYUDAS DE HASTA 850 EUROS

Las ayudas permitirán sufragar gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 correspondientes a electricidad, gas y otros combustibles utilizados en la vivienda habitual, así como servicios de Internet.

También podrán incluirse las cuotas de reenganche del suministro y los gastos de calefacción central cuando se justifique la parte correspondiente a la vivienda. No se subvencionarán las nuevas altas de suministros ni los gastos de telefonía móvil.

Con carácter general, cada unidad familiar podrá recibir un máximo de 850 euros por el conjunto de los gastos subvencionables. Para las personas beneficiarias del bono social, la cuantía máxima será de 600 euros.

En el caso de los servicios de Internet mediante ADSL, fibra óptica o módem USB, se establece un límite de 30 euros mensuales.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Podrán acogerse a la convocatoria las unidades familiares en situación o riesgo de exclusión social que cumplan los requisitos establecidos en las bases y acrediten documentalmente los gastos correspondientes a 2025.

Deberá presentarse una única solicitud por unidad familiar o de convivencia, acompañada de la documentación correspondiente.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Torrelavega, en sus oficinas de apoyo o por cualquiera de los medios previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.

Por otra parte, el alcalde y el concejal han recordado que los Servicios Sociales municipales están a disposición de la ciudadanía para "orientar y resolver las dudas" que puedan surgir durante la tramitación.

El texto íntegro de la convocatoria puede consultarse en el tablón electrónico municipal https://sede.torrelavega.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CO...;PAGE_COD E=PTS2_TABLON_AYUDAS