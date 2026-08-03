Torrelavega acoge un Curso de Verano en el que los alumnos aprenderán técnicas de comunicación y puesta en escena

Un momento del acto inaugural del curso ‘Alza la voz: técnicas de comunicación y de puesta en escena para la divulgación científica’, celebrado en Torrelavega. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acoge un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria en el que los alumnos aprenderán técnicas de comunicación y puesta en escena para la divulgación científica.

'Alza la voz: técnicas de comunicación y de puesta en escena para la divulgación científica', que ha arrancado este lunes, ofrecerá durante tres jornadas herramientas para comunicar el conocimiento científico con claridad y capacidad de conexión, según ha informado la UC en un comunicado.

La directora de contenidos de Big Van Ciencia, Helena González, coordina esta propuesta formativa, que reúne a investigadores, docentes, estudiantes y divulgadores interesados en perfeccionar su comunicación oral mediante técnicas de narración, interpretación y expresión corporal.

A través de un enfoque eminentemente práctico, el alumnado aprenderá a adaptar mensajes científicos complejos dirigidos a públicos no especializados y culminará la formación con la presentación pública de sus propias piezas de divulgación.

En esta misma línea, ha explicado que los participantes trabajarán la presencia escénica, el lenguaje corporal, la modulación de la voz, la gestión de los nervios y la interacción con el público, claves imprescindibles para generar una conexión potente con la audiencia.

"Existe una necesidad de dar a conocer qué es lo que se hace dentro de los laboratorios y centros de investigación a personas que no son expertas. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas para divulgar de una manera atractiva, que enganche y que permita entender la ciencia", ha explicado González.

La experta ha incidido en la necesidad de que la comunidad científica tenga una mayor presencia en los espacios donde se informa la ciudadanía, y es que, ha opinado que las redes sociales se han convertido en un canal clave para acercar el conocimiento, pero también en un entorno en el que proliferan "bulos, desinformación y mensajes sin base científica".

Por ello, ha considerado "esencial" que investigadores y divulgadores ocupen ese espacio con contenidos accesibles y rigurosos.

"La ciencia necesita una traducción. Quienes trabajamos en investigación utilizamos un lenguaje muy técnico porque llevamos años formándonos en él, pero la ciudadanía necesita otra forma de acceder a ese conocimiento. Traducir significa adaptar el mensaje sin perder rigor", ha señalado.

Según la especialista, la pandemia convirtió a epidemiólogos, virólogos e investigadores en voces habituales de los medios de comunicación y abrió una nueva etapa para la divulgación científica.

De hecho, ha apuntado que la crisis sanitaria animó a muchos científicos a explicar su trabajo y contribuyó a que la ciudadanía encontrara referentes fiables en un entorno cada vez más expuesto a la desinformación.

El recorrido formativo culminará el jueves por la tarde con una muestra abierta al público en la que los participantes presentarán los monólogos científicos que habrán preparado durante estos tres días.

En ese sentido, González ha adelantado que las intervenciones prescindirán de presentaciones audiovisuales para situar al divulgador en el centro de la escena y poner en práctica las herramientas adquiridas.