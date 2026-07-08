Torrelavega acoge el décimo seminario dedicado a la etnografía, folclore y artes populares con Nando Agüeros

Inauguración del seminario - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acoge hasta el viernes el seminario 'Etnografía, Folclore y Artes Populares. Patrimonio cultural inmaterial a proteger y difundir', que organizado por la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore (FECAF), cuenta con un programa dedicado al conocimiento, la conservación y la transmisión de las tradiciones y el patrimonio cultural inmaterial, en el que participa Nando Agüeros.

El encuentro, que reúne a 65 participantes en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria, se ha inaugurado este miércoles con la asistencia del alcalde, Javier López Estrada; la directora del seminario y presidenta de la FECAF, Carmen Olarreaga; y la senadora y concejala del Ayuntamiento de Miengo, Elena Castillo.

López Estrada ha destacado la vinculación histórica de la ciudad con las tradiciones y la cultura popular cántabra y ha puesto en valor la continuidad de este seminario, a la par que ha destacado la importancia de que el folclore forme parte del ámbito académico.

Por su parte, Olarreaga ha mostrado su satisfacción por la respuesta obtenida en esta décima edición que, en su opinión, demuestra que "el curso tiene mucho interés y que el tema está vivo".

Mientras, Elena Castillo ha defendido la continuidad de un encuentro dedicado a un patrimonio que es necesario "proteger, valorar y poner encima de la mesa para que todos lo vayáis conservando y transmitiendo".

El programa ha comenzado con varias ponencias, entre ellas, la de Nando Agüeros que ha departido sobre 'Tonadas de taberna'. También se han abordado temas como la joyería popular en el occidente castellanoleonés y Cantabria, las zarzuelas de Pereda y las fiestas del solsticio de verano y de San Juan.

El seminario continuará este jueves con más charlas que versarán, entre otros temas, sobre bailes, cocidos o los Baños de Ola. Ya el viernes, última jornada, está prevista una ponencia sobre la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial en Cantabria, a cargo de Lorenzo Guerra Fernández, y la masterclass 'Cantares en madera y piel', impartida por la cantante e instrumentista tradicional Vanesa Muela Labajo.

Precisamente ella será la protagonista de un concierto gratuito, este jueves a las 20.30 horas en la Plaza Baldomero Iglesias, con el que se completa la programación.

El recital contará también con la participación de parejas de jota y pandereteras integrantes de la FECAF y permitirá trasladar a la calle los contenidos y objetivos del seminario a través de la música, el baile y las manifestaciones de la cultura tradicional, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El seminario cuenta con la colaboración de los consistorios de Torrelavega y Miengo, así como de la Universidad de Cantabria.