Torrelavega acogerá el jueves un concierto de la Banda Sinfónica Roquetes Nou Barris de Barcelona con 70 músicos

Presentación del concierto que ofrecerá la Banda Sinfónica Roquetes Nou Barris de Barcelona en Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá el próximo jueves, 16 de julio, un concierto extraordinario de la Banda Sinfónica Roquetes Nou Barris de Barcelona, bajo la dirección de Daniel Navarro, con cerca de 70 músicos de diferentes generaciones.

El concierto tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, a las 19.00 horas, y la entrada será libre y gratuita, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, que ha presentado el concierto junto al impulsor del evento, Manuel Sañudo, ha señalado que esta cita musical contará con un programa "amplio" y "muy variado", con entre ocho y diez piezas y obras de diferentes estilos y autores, además de bandas sonoras.

Por su parte, Sañudo, que ha explicado que la celebración de esta actuación ha sido posible gracias a los vínculos establecidos con agrupaciones culturales de Cataluña, ha puesto en valor el nivel artístico de la Banda Sinfónica Roquetes Nou Barris.

Según ha destacado, la formación está considerada como "una de las dos mejores bandas de Cataluña" y ha mostrado su satisfacción por la posibilidad de contar con su presencia en la ciudad, aprovechando la estancia que realizará estos días en Cantabria.