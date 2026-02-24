Torrelavega apoya al comité de Solvay ante el ERE y trabajará por "el menor posible" número de despidos

Reunión Ayuntamiento de Torrelavega y comité de empresa de Solvay - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha trasladado el apoyo de esta institución al comité de empresa de Solvay ante el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) anunciado por la dirección y que afectaría hasta 77 trabajadores de la planta de Barreda. Desde el Consistorio trabajarán para "solucionar esta situación con la menor pérdida de puestos de trabajo posible".

El alcalde, Javier López Estrada, se ha reunido este martes con representantes de la plantilla --compuesta en la actualidad por unas 320 personas-- a los que ha mostrado el respaldo del Consistorio a "la defensa de los puestos de trabajo".

En el encuentro también han participado el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca; el concejal de Industria, Pedro Pérez Noriega; y, por parte del comité de empresa, su presidente, Raúl Villegas (UGT), junto a Julio Ibáñez, Jesús Polanco y Jesús Plaza.

El regidor también ha informado a los integrantes del órgano sindical de las gestiones municipales con el Ministerio de Industria y la Consejería del ramo del Gobierno de Cantabria para que "la pérdida de empleo sea la menor posible".

"La empresa Solvay siempre ha sido un referente industrial de nuestra ciudad, de nuestra comarca y de nuestra región y, por tanto, merece la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo por parte de las instituciones que la representamos, desde el Ayuntamiento al Ministerio, pasando por el Gobierno de Cantabria", ha destacado López Estrada, que tenía previsto hablar con el director de la planta de Barreda.

A partir de ahí, ha indicado el alcalde, se pondrán en contacto con la Consejería y el Ministerio para "abordar todas las posibles medidas" en las que las tres administraciones -central, autonómica y municipal- puedan participar para "solucionar esta situación con la menor pérdida de puestos de trabajo posible".

INQUIETUD Y PREOCUPACIÓN ANTE UN PLAN DESPROPORCIONADO

Por su parte, el presidente del comité de empresa ha indicado que en este órgano están "muy agradecidos" a la Corporación por recibirles y poder trasladar sus "inquietudes" y "preocupación" ante el plan anunciado por la empresa y que no comparten, toda vez que consideran "desproporcionado".

Villegas se ha referido a las reuniones que el Ayuntamiento prevé mantener con la empresa para intentar, "entre todos, minimizar el impacto de la propuesta presentada inicialmente" por Solvay.

Finalmente, el primer teniente de alcalde ha indicado que en los últimos años han estado "siempre al lado de la empresa a la hora de acometer las reformas que tiene que hacer" y ha añadido que ahora seguirán también "al lado de la empresa y de los trabajadores, haciendo todo lo que esté en nuestra mano ante el resto de las administraciones, ante la propia empresa, para que el impacto de esta medida sea el menor posible".