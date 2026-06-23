Torrelavega aprueba una convocatoria de ayudas al deporte de 45.000 euros para clubes y deportistas

TORRELAVEGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria 2026 de subvenciones destinadas a personas físicas y jurídicas que hayan desarrollado actividades relacionadas con el deporte durante los años 2024 y 2025, con una dotación económica total de 45.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse durante el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, y son requisitos obligatorios encontrarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, estar inscritas en los registros correspondientes y mantener vinculación con el municipio de Torrelavega.

La convocatoria tiene como objetivo "respaldar la labor que desarrollan clubes, entidades deportivas, deportistas, asociaciones y comunidades educativas en la promoción de la actividad física y el deporte", según ha explicado el concejal de Deportes y Juventud, Nacho González, quien ha destacado que estas ayudas son "una herramienta fundamental para seguir impulsando el deporte en Torrelavega".

La convocatoria se estructura en cuatro líneas de subvención diferenciadas: 10.000 euros para actividades deportivas organizadas por las AMPAS de centros educativos; 15.000 euros para clubes, entidades deportivas y deportistas individuales; 13.000 euros para organizadores de eventos deportivos; y 7.000 euros para sufragar gastos de participación en competiciones oficiales de carácter autonómico, nacional e internacional.

De este modo, el Ayuntamiento mantiene su compromiso con el tejido deportivo local, ha afirmado el edil, que ha destacado que "Torrelavega cuenta con un movimiento deportivo extraordinario, con clubes, entidades y deportistas que realizan un trabajo ejemplar durante todo el año". Por eso, con esta convocatoria, el Consistorio quiere "reconocer ese esfuerzo y contribuir a que puedan seguir desarrollando su actividad en las mejores condiciones posibles".