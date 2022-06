Torrelavega aprueba de forma definitiva su presupuesto, que la oposición advierte que no da tiempo a ejecutar

Luz verde a la cesión al Gobierno de la parcela en la que se construirá el "ansiado" conservatorio

TORRELAVEGA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Torrelavega ha dado luz verde de forma definitiva al Presupuesto municipal para este 2022, dotado con 55,3 millones y que ha salido adelante en un Pleno extraordinario celebrado este miércoles que ha estado envuelto en la crítica de toda la posposición por aprobarse en el mes de junio, por lo que creen que no se van a ejecutar las inversiones que contempla en lo que queda de ejercicio.

Las cuentas se aprobaron de forma inicial en abril solo con el voto del equipo de Gobierno PRC-PSOE, que suma mayoría absoluta y que en la votación de hoy ha sumado también el apoyo de Ciudadanos (Cs), pues aunque no coincide con el proyecto de regionalistas y socialistas ha querido favorecer que "rápidamente se pongan a trabajar en él y se ejecute todo lo que han programado". Mientras, ACPT y Torrelavega Sí se han abstenido y el PP ha votado en contra.

Desde el equipo de Gobierno han reiterado que se trata de un presupuesto "social" y el "más inversor de los últimos años". Además, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que se ha retrasado la aprobación de las cuentas debido a la "incertidumbre" que había en torno a la llegada de fondos europeos y para poder incluir las ayudas que el Ayuntamiento espera conseguir. Así, y dado que "no hay ninguna obra que se vaya a retrasar" como consecuencia de sacar adelante el presupuesto en junio, "entendíamos que lo prudente era esperar", ha defendido.

Sin embargo, la oposición ha apuntado que el equipo PRC-PSOE "no va a ser capaz" de ejecutar las inversiones recogidas en las cuentas y que no entiende por qué ha retrasado tanto cuando tiene un "rodillo" y una mayoría absoluta "tan aplastante", más allá de que creen que se prorrogará hasta las elecciones de 2023, ya que "está hecho con la tranquilidad de no tener que hacer un debate político" al inicio del año.

Junto al presupuesto también se ha aprobado desestimar una alegación presentada por CCOO en torno a la partida para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento que se prevé actualizar. Como han explicado, se presentó por error y el propio sindicato intentó retirarla pero no pudo hacerlo, por lo que se ha rechazado en el Pleno.

En este sentido, Pérez Noriega ha explicado que se ha recogido una partida de 119.000 euros para cubrir la posible subida salarial que pueda desprenderse de la valoración de la RPT, algo que ha contado con la crítica de ACPT porque cree que "es un brindis al sol" determinar una cuantía cuando el trabajo aún no se ha realizado y no tiene por qué implicar un aumento.

En cuanto al contenido del presupuesto, como se destacó en la anterior sesión extraordinaria en la que se aprobó de forma inicial, está dotado con 7,8 millones más que el del ejercicio anterior y se caracteriza por recurrir a la financiación externa para acometer varias inversiones previstas, a diferencia de los años anteriores. Además, está condicionado por los fondos europeos y las subvenciones convocadas por el Gobierno de Cantabria.

Así, incluyendo la financiación externa a la que se recurrirá, la cifra asciende a 71 millones, que, sumados al presupuesto de Aguas Torrelavega y del Patronato Municipal de Educación, elevan el total de las cuentas de este año a 75,3 millones.

En el Pleno de hoy también se ha aprobado el contrato programa del ejercicio 2022 de Aguas Torrelavega, empresa pública a través de la que se contempla invertir 650.000 euros desde la división de aguas y otros 111.000 en la división de recogida de basuras.

En este punto, la oposición ha aprovechado para reivindicar inversiones y mejoras en la red de saneamiento. Por ejemplo, Torrelavega Sí ha pedido seguir avanzando en el saneamiento de algunos barrios que están en una situación de "agravio comparativo" a pesar de que pagan sus tasas como el resto, Cs ha reclamado invertir en una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y ACPT reparar el "mal estado" de la red, ya que está perdiendo "300.000 litros a la hora" a consecuencia de las fugas.

Sin embargo, según el equipo de Gobierno ésta se encuentra en general "en perfecto estado" salvo en "algunos puntos determinados en los que se puede invertir más", pero al hilo han apuntado que la tasa de agua en Torrelavega es una de las más baratas de las ciudades de más de 50.000 habitantes del país.

En este sentido, Pérez Noriega, que también es concejal de Aguas, considera necesario hacer una revisión de la tarifa para que sea "más justa".

CONSERVATORIO

En tercer punto del día de la sesión de este miércoles ha sido la cesión a la Consejería de Educación de la parcela municipal en la que se va a construir el "ansiado" Conservatorio de Música y Danza y Escuela de Artes de Torrelavega, un avance que se ha aprobado por unanimidad ya que todos los grupos coinciden en la necesidad de esta dotación para el municipio.

Además, confían que va a ser "una referencia" para toda Cantabria porque impartirá disciplinas que no existen en otros conservatorios de la región, como la danza.

A pesar de este consenso también ha habido críticas a PRC-PSOE por el retraso en los trámites. El portavoz regionalista ha justificado que éstos han sido "laboriosos", sobre todo a la hora de buscar la finca en la que se ubicará el edificio, finalmente una parcela de 20.000 metros cuadrados situada en El Valle, en el Boulevard Ronda, junto a los accesos peatonales de las instalaciones de AMICA y el Colegio de los Sagrados Corazones y que para Pérez Noriega es "idónea".

Pero la oposición ha lamentado que "cualquier proyecto" que cae en manos de este equipo de Gobierno "se eterniza" y le ha pedido que ahora esté vigilante para que ahora la Consejería cumpla su compromiso y no haya más retrasos.