Torrelavega aprueba un modificado presupuestario de 3,1 millones para reforzar inversiones

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TORRELAVEGA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, la segunda modificación del Presupuesto municipal de 2026 por más de 3,1 millones, importe que, en su mayoría, se destinará a siete inversiones que no se habían podido incluir inicialmente en las cuentas o que lo habían hecho con partidas insuficientes o incluso "simbólicas". Todas ellas, según ha confirmado el equipo de Gobierno PRC-PSOE, se pondrán en marcha antes de que acabe el año.

La modificación propuesta desde el equipo de Gobierno ha sido apoyada por el PP y por Torrelavega Sí, mientras que los dos concejales de Vox se han abstenido y el de IU-Podemos ha votado en contra.

Entre las partidas incluidas en la modificación presupuestaria hay dos dirigidas a actuaciones en materia deportiva: 626.000 euros para completar la renovación integral de la pista de atletismo del complejo deportivo Óscar Freire y 160.000 adicionales para culminar la renovación de la iluminación de Los Campos del Malecón, fondos que se suman a los ya consignados inicialmente para estos proyectos en los presupuestos aprobados en julio.

Además, hay 370.000 euros para la acometida de la obra en la fachada del edificio de Baldomero Iglesias; 351.000 para la renovación integral del parque infantil de La Barquera; 307.000 para el equipamiento de La Lechera; 50.000 para un plan de asfaltado en Viérnoles, y 260.000 para la plantación de arbolado y fomento de la biodiversidad (de los que 160.000 son para el proyecto de naturalización y plantación en la avenida Fernando Arce).

Por otra parte, dentro de la modificación presupuestaria se consignan 55.000 euros que permitirán que los test teóricos de la Dirección General de Tráfico se puedan seguir realizando en Torrelavega.

De esta manera, del total del modificado, más de 2,7 millones se destinan al capítulo de inversiones y 374.000 euros a gastos corrientes, de los que 285.000 son para una actualización relacionada con el servicio de recogida de residuos urbanos, según ha detallado en el Pleno el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC).

Tal y como ya se había explicado cuando se anunció este segundo modificado, la operación ha sido posible gracias a la revisión de las anualidades correspondientes a la aportación municipal al proyecto del soterramiento ferroviario debido al retraso en esta actuación, que ha permitido que, en lugar de tener que aportar este año los 2,8 millones inicialmente previstos, esa cantidad se haya reducido a menos de 279.000 euros.

Así, 2,3 millones de los 3,1 de la modificación proceden de esta 'liberación' de fondos del soterramiento y el resto a partidas sobrantes o que no se van a poder ejecutar en el presente ejercicio.

Desde el equipo de Gobierno, tanto por parte de Pérez Noriega (PRC) como del portavoz del PSOE, José Luis Urraca, se ha puesto en valor que esta modificación presupuestaria va a permitir dar respuesta a "necesidades reales" existentes en el municipio y "mejorar la ciudad" y "la vida de la gente".

Además, han destacado que las inversiones incluidas en la modificación están listas para poder emprenderse antes de que acabe el año.

Por su parte, el PP considera que la propuesta es "buena" ya que incluye actuaciones "necesarias" y por ello la ha apoyado. Sin embargo, sí cree que "podría ser mejor" e incluir otras que ve "más prioritarias".

Pese a dar su apoyo, el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, ha opinado que esta modificación supone una "enmienda a la totalidad" a las necesidades que fijó el equipo de Gobierno en el presupuesto que aprobó en julio.

Así con todo, ha tildado este modificado como "un parche positivo" que "mejora" el presupuesto.

Sí ha puesto en duda Vargas que el equipo de Gobierno vaya a ser capaz de convertir "en realidad" todas estas inversiones en lo que resta de legislatura.

Torrelavega Sí también ha dado su apoyo al modificiado ya que, aunque "no todas", el modificado sí se han recogido "bastantes necesidades" del municipio en cuanto a inversiones.

Sí que ha advertido a PRC-PSOE que hará un seguimiento de las inversiones para comprobar si, como se ha anunciado, están "resueltas, o en vías", antes de final de año.

Por su parte, Vox se ha abstenido ya que aunque "no le parecen mal" las inversiones que contempla el modificado, sí que censura que éstas se lleven a cabo con dinero que debería haberse destinado a la integración ferroviaria, un proyecto que, según su portavoz, Roberto García Corona, está "parado".

Por ello, ha considerado "curioso" que el PP haya apoyado el modificado cuando éste se debe al retraso del soterramiento, una obra del Gobierno de España que se retrasa mientras su presidente, Pedro Sánchez, está "en chanclas por la playa".

Mientras, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha señalado que su voto en contra se debe, no a que no se consideren acertadas las obras planteadas, sino a la necesidad que, a su juicio, hay de un "cambio de concepción" para el municipio.

En su opinión, hay que pasar de un modelo "basado en el hormigón" y dirigido a crear "una Torrelavega más bonita en una foto" a uno con "otras prioridades" y hacer del municipio un ligar donde sea "más fácil vivir" y con "mejores servicios".

UNANIMIDAD PARA EL 'PASAJE VIDAL CALDERÓN'.

Antes de debatirse esta modificación presupuestaria, el Pleno ha aprobado por unanimidad la denominación de un vial ubicado en el Parque Manuel Barquín con el nombre de 'Pasaje Vidal Calderón', en reconocimiento a la trayectoria artística del escultor y a su "destacada contribución al patrimonio cultural, artístico y social de Torrelavega.

En el pleno extraordinario de este jueves, han vuelto a manifestarse los trabajadores del Centro Especial de Empleo SERCA para reclamar su adhesión al convenio municipal.