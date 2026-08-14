Torrelavega celebra este domingo la Jornada de Adopción y Tenencia Responsable de perros

Presentación de la X Jornada de Adopción y Tenencia Responsable del Refugio Canino Torres - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La X Jornada de Adopción y Tenencia Responsable del Refugio Canino Torres se celebrará este domingo, 16 de agosto, en los jardines del Claustro de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega.

En un comunicado, el Ayuntamiento torrelaveguense ha subrayado que esta jornada incluirá un mercadillo solidario, a las 18.00 horas, un desfile de perros del Refugio Canino Torres, a las 19.00 horas, y la bendición de mascotas por la Parroquia de la Asunción, en el marco de la festividad de San Roque, a las 20.00 horas.

Además, habrá actividades pensadas para promover la adopción, dar visibilidad a los animales que esperan un hogar y reforzar el mensaje de respeto y cuidado hacia los animales de compañía.

El concejal de Bienestar Animal, Borja Sainz Ahumada, ha destacado la importancia de una cita ya consolidada en el calendario de la ciudad, y ha subrayado que es una actividad "que viene demostrando la sensibilidad de la ciudadanía hacia la protección animal y la tenencia responsable, también en el marco de las fiestas de nuestra Patrona".

"Desde la concejalía mantenemos una colaboración permanente con las protectoras y refugios que desarrollan una labor imprescindible, y esta jornada es también una forma de reconocer públicamente ese trabajo y de apoyarles en la difusión de la adopción responsable", ha concluido.