Torrelavega celebra este jueves el Día del Libro con un homenaje a los autores Aquilino Ceballos y Conchita Vidiella

Monumento de Miguel de Cervantes en la Avenida Menéndez Pelayo de Torralevega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega celebrará este jueves 23 de abril el Día del Libro en colaboración, con la Sociedad Cántabra de Escritores, con una lectura pública de 'El Quijote' y de textos de Aquilino Ceballos y Conchita Vidiella, autores vinculados a la vida cultural del municipio fallecidos recientemente, a quienes se les rendirá homenaje.

Los actos comenzarán a las 18.00 horas en la Avenida Menéndez Pelayo, junto a la estatua de Miguel de Cervantes, con la colocación de la tradicional corona de laurel.

A continuación, se desarrollará la lectura pública de diferentes obras y textos, en la que podrán participar representantes institucionales, escritores y todas aquellas personas que deseen sumarse a esta celebración.

La actividad está organizada por la Sociedad Cántabra de Escritores, que además conmemora su XXV aniversario, evento que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Esther Vélez, ha incidido en que será una celebración abierta a todos los públicos y quienes asistan podrán participar en la lectura con textos preparados previamente o con los ejemplares y copias que se pondrán a su disposición durante el acto.

Además, ha destacado que esta convocatoria coincide con la conmemoración del centenario del Día del Libro, instaurado oficialmente en España en 1926 a propuesta del escritor Vicente Clavel.

VIDIELLA Y CEBALLOS

Conchita Vidiella de Castro (1941-2025), afincada en Torrelavega, desarrolló una intensa actividad cultural y social en la ciudad y publicó, entre otras obras, el poemario 'Versos para el asubio'. En su trayectoria poética estuvo vinculada a Julio Sanz Sáiz.

Por su parte, Aquilino Ceballos Abascal (1940-2025) mantuvo una estrecha relación con Torrelavega y destacó por su dedicación a la cultura como dramaturgo, poeta, escritor, musicólogo, compositor y dibujante.

Fue miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores y autor de varios libros de poesía y obras teatrales.

Con esta celebración, Torrelavega se suma un año más al Día del Libro con un acto de fomento de la lectura y de homenaje y reconocimiento a la trayectoria de dos autores vinculados a la ciudad.