Torrelavega celebra el sábado el concurso de vacuno frisón y una feria de sabores de Cantabria

TORRELAVEGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega acogerá este sábado el concurso regional de ganado vacuno frisón XXIX Memorial José Ruiz Ruiz y la I feria 'Sabores de la tierra de Cantabria'.

El certamen contarán con la participación de 18 ganaderías, 136 animales y una veintena de expositores y repartirá premios en metálico por más de 8.000 euros.

Además, se celebrará la primera edición de la Feria 'Sabores de la Tierra de Cantabria', que reunirá a casi una veintena de productores agroalimentarios de la región con una amplia oferta de quesos, vinos, miel, mermeladas, sobaos, quesadas y otros productos locales, entre ellos el Mejor Queso de Cantabria 2025, de la quesería Tresgallo.

La concejal de Ferias y Mercados, Cristina García Viñas, ha afirmado que el concurso que ya es un "referente" en Cantabria y en el norte de España para mostrar el "gran trabajo y la excelencia" del sector, mientras que la feria reforzará el papel del Mercado Nacional de Ganados "como espacio de encuentro, promoción y dinamización económica".

Por su parte, el presidente de AFCA, Germán de la Vega, ha señalado que este concurso es una "oportunidad única" para admirar los mejores ejemplares de la raza frisona de la región, comprobar los avances de los programas de selección y mejora, y ver el "gran nivel" de la ganadería cántabra.

"Es un orgullo para todos los ganaderos de Cantabria y el mejor espacio para compartir experiencias y buenos momentos entre todos los que formamos parte de este sector", ha dicho.

De la Vega ha explicado que durante el concurso se reparten premios en metálico por valor de más de 8.300 euros y los primeros clasificados recibirán los correspondientes banderines y estandartes.

En este sentido, en esta edición se han ampliado los premios en las secciones de terneras y novillas, de forma que se entregan a los cinco primeros clasificados.

También ha recordado que los ganaderos que acuden al concurso reciben además una ayuda para los gastos de transporte y preparación de los animales.

El juez del concurso será el gallego Bonet Cid, juez nacional de CONAFE desde el año 2008 y con amplia experiencia nacional e internacional.

Mientras, el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, ha resaltado que "este concurso es mucho más que una competición. Es el reflejo del esfuerzo y la dedicación de nuestros ganaderos, que han logrado situar a la raza frisona de Cantabria como una de las más destacadas a nivel nacional e internacional. Es un evento que demuestra el compromiso del sector con la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua", ha destacado.

El programa de la jornada incluye, a partir de las 10.30 horas, el tradicional Concurso Infantil de Manejadores, en el que participarán cerca de 20 niños de entre 2 y 14 años; a las 11.00 horas, el Concurso de Terneras y Novillas; a las 14.00 horas, la actuación del Grupo de Danzas San Pedruco, de Solares; y por la tarde, a partir de las 15.30 horas, el Concurso de Vacas en Lactación.

Durante todo el día, los visitantes podrán disfrutar de la feria agroalimentaria y de la exposición de empresas y maquinaria del sector.

El evento, organizado por la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, así como con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, CONAFE y diferentes empresas.