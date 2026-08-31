Torrelavega celebrará del 11 al 13 de septiembre el Mercado Medieval

Cartel del Mercado Medieval de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de España de Torrelavega acogerá del 11 al 13 de septiembre el Mercado Medieval, una cita que combinará los tradicionales puestos del mercado con talleres y una amplia programación de espectáculos y animación.

Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y disfrutar del ambiente medieval, mientras se suceden por todo el recinto actuaciones musicales, pasacalles teatrales, zancudos, malabares, talleres y espectáculos , ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Y es que, el Mercado Medieval comenzará el viernes 11, a las 17.00 horas, con un pasacalle inaugural en el que participarán todos los grupos.

La tarde continuará con pasacalles teatrales, talleres, músicos por el mercado, un espectáculo aéreo y la presencia de El Rey Duende de Leza, para finalizar a las 22.00 horas con un espectáculo de fuego.

El sábado 12, la actividad arrancará a las 10.30 horas y se prolongará durante mañana y tarde, con un descanso entre las 14.30 y las 17.00 horas.

Entre las propuestas previstas figuran música por el mercado, zancudos con malabares, pasacalles teatrales, talleres participativos y demostrativos, El Rey Duende de Leza y un espectáculo aéreo. A las 22.10 horas, tendrá lugar un nuevo espectáculo de fuego.

Ya el domingo, la programación comenzará también a las 10.30 horas y mantendrá durante toda la jornada la combinación de mercado y animación. El cierre llegará a las 21.30 horas con un gran pasacalle final en el que participarán todas las compañías.

La concejal de Turismo, Ferias y Mercados, Cristina García, ha destacado que se trata de una propuesta "para disfrutar y recorrer en familia" y ha animado a acercarse a la Avenida de España durante todo el fin de semana.

Además, ha subrayado que la celebración de este tipo de actividades supone "un atractivo más para acercarse a Torrelavega y disfrutar de la ciudad", al tiempo que contribuye a generar actividad en el centro.