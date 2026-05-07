Torrelavega celebrará el 16 de mayo el V Raw Market de la Escuela de Arte Roberto Orallo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Torrelavega acogerá el próximo 16 de mayo, de 11.00 a 21.00 horas, la quinta edición del Raw Market, una iniciativa organizada por la Escuela de Arte Roberto Orallo que convertirá el centro de la ciudad en un espacio de creatividad, diseño y arte joven.

En este sentido, el mercado creativo reunirá trabajos de alumnado de joyería e ilustración, música en directo, talleres y la entrega de los Premios Lápiz

La presentación del evento ha corrido a cargo del concejal de Dinamización, Jesús Sánchez; el director de la Escuela de Arte Roberto Orallo, Jesús García; y el profesor del centro Javier Enríquez.

Sánchez ha destacado que el Raw Market "ya es una tradición" en Torrelavega y ha agradecido la implicación de la Escuela de Arte Roberto Orallo en la organización de una jornada en la que los asistentes podrán disfrutar de "las auténticas maravillas" que se realizan en este centro ubicado actualmente en Puente San Miguel.

El concejal también ha señalado que, como viene reiterando en los últimos años, está "deseando" que Escuela de Arte Roberto Orallo "llege a Torrelavega", en referencia a su futuro traslado al nuevo edificio del Conservatorio de Música y Danza, que también será sede del centro.

Por su parte, García ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, que ha considerado "fundamental", no solo por las cuestiones organizativas, sino también por el apoyo y la vinculación que se ha venido estableciendo con la ciudad. Al respecto, ha subrayado que la futura presencia de la escuela en Torrelavega permitirá al centro crecer y aportará "desarrollo cultural, económico y social" a la ciudad.

García ha señalado que esta quinta edición confirma que el Raw Market es ya una cita "asentada", esperada tanto por el público como por el alumnado, que prepara "con ilusión" sus trabajos. Según ha explicado, para muchos estudiantes será la primera vez que se enfrenten directamente al público, mostrando y vendiendo sus creaciones.

También ha puesto en valor los Premios Lápiz, cuya entrega se realizará durante la jornada, y que este año celebran su décimo aniversario, apuntando que se trata de "la única convocatoria a nivel regional" que pone en valor las artes plásticas entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato.

El director de la Escuela de Arte Roberto Orallo ha destacado además los reconocimientos obtenidos recientemente por el centro: un premio nacional en el ciclo de Grado Medio de Joyería en los Premios Mestre y una distinción finalista con un trabajo de ilustración en los ciclos de Grado Superior; unos logros especialmente relevantes al tratarse de la escuela "más pequeña" a nivel nacional y con menor oferta de ciclos.

El profesor Javier Enríquez ha explicado que el Raw Market se ha convertido en "una señal de identidad" tanto para la escuela como para Torrelavega.

PROGRAMA

El evento consistirá en una muestra de trabajos del alumnado de los ciclos formativos de Joyería e Ilustración, y contará también con la participación de antiguos alumnos que ya han finalizado sus estudios y están iniciando su carrera profesional o su trayectoria creativa.

Además, participará alumnado de las enseñanzas superiores de Diseño de Cesine Santander, centro con el que la Escuela Roberto Orallo mantiene colaboración a lo largo del año con el objetivo de generar confluencias y proyectos compartidos.

Enríquez ha subrayado también la filosofía colaborativa del evento, que permitirá a otros estudios de la comarca poner en práctica, en un contexto real, sus conocimientos y competencias profesionales. En este sentido, la sonorización del concierto correrá a cargo del alumnado de los ciclos de Sonorización y DJ del IES Zapatón.

El V Raw Market abrirá a las 11.00 horas y a las 12.00 se entregan los Premios Lápiz. A las 13.00 actuará la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega, que participará por primera vez en el Raw Market; a las 17.30 horas habrá un taller infantil a cargo de Beatriz Escobar, antigua alumna de Ilustración; a las 20.00 se ofrecerá un concierto del grupo The Haze, que ha acompañado al Raw Market desde su primera edición; y a las 21.00 horas se cerrará el mercado.