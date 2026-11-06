Torrelavega contará con un nuevo pabellón deportivo en el Mercado Nacional de Ganados

Nave de ordeño del Mercado Nacional de Ganados - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega dispondrá de un nuevo espacio para la práctica deportiva en la actual Nave de Ordeño del Mercado Nacional de Ganados. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto para transformar esta instalación en un pabellón polideportivo de más de 3.600 metros cuadrados, que permitirá mantener la actividad de las escuelas deportivas y los clubes durante las obras de rehabilitación de diferentes instalaciones municipales y, al mismo tiempo, ampliar los espacios disponibles para la práctica deportiva en la ciudad.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Obras, José Luis Urraca, han informado este viernes de esta actuación, cuya primera fase ya ha salido a licitación con un presupuesto de 299.463 euros, un plazo de ejecución de dos meses y un plazo de presentación de ofertas que finalizará el 18 de noviembre a las 23.59 horas. El proyecto cuenta con el apoyo económico de la Consejería de Deportes.

López Estrada ha explicado que esta nueva instalación nace de la necesidad de rehabilitación de las instalaciones deportivas actuales, la "mayoría" con una antigüedad de 30 años, por lo que procede la reparación de cubiertas, aislamientos e instalaciones de diferentes ámbitos. Estas intervenciones requerirán el cierre temporal de los pabellones durante varios meses, lo que hace necesario disponer de espacios alternativos para garantizar la continuidad de la actividad deportiva.

"No tenemos en estos momentos espacios alternativos para derivar a todos los clubes y escuelas deportivas durante esos cuatro meses a otra instalación y poder mantener la actividad deportiva", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que esta nueva infraestructura permitirá realizar todas las adecuaciones en los pabellones polideportivos "mientras se puede seguir haciendo deporte en esta nueva infraestructura".

La primera instalación que se beneficiará de esta solución será el pabellón de La Habana Vieja, donde está prevista la sustitución de la cubierta y que actualmente utilizan alrededor de 665 deportistas a la semana.

Asimismo, López Estrada ha destacado que la presencia habitual de deportistas y familias en el entorno del Mercado Nacional de Ganados puede contribuir a dinamizar la actividad comercial y hostelera de la zona, sumándose a la que ya genera el propio recinto.

MÁS DE 3.600 METROS CUADRADOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

El proyecto, redactado por los servicios técnicos municipales, contempla el acondicionamiento de una superficie útil de 3.604 metros cuadrados, en una nave con una altura libre de ocho metros.

Los trabajos incluyen la nivelación y pavimentación de la superficie, la instalación de una pista de madera deportiva de 910 metros cuadrados y el acondicionamiento de otros 1.823 metros cuadrados de superficie multideportiva asfaltada.

La pista de madera permitirá la práctica de diferentes disciplinas, como baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala o gimnasia rítmica, aunque en esta primera fase se marcarán dos pistas de baloncesto.

López Estrada ha detallado que la primera fase, la que se saca en estos momentos a licitación, consiste en la división física de ambas naves, en la ejecución de un sistema de control de incendios dentro de la sala de ordeño, las medidas de evacuación necesarias para realizar la actividad deportiva y en la nivelación del pavimento para instalar la superficie deportiva.

La actuación contempla también la adecuación de un acceso independiente desde la vía pública, una zona de control de accesos, conserjería y almacén, así como los cerramientos interiores necesarios para separar el uso deportivo del ganadero.

Además, se reservará una superficie de aproximadamente 827 metros cuadrados para la futura construcción de vestuarios, que no están incluidos en esta primera fase.

UN PROYECTO COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD GANADERA

El alcalde ha explicado que la propuesta municipal se ha trasladado tanto a los colectivos vecinales de Nueva Ciudad como a los ganaderos que desarrollan su actividad en el Mercado Nacional de Ganados, con el objetivo de informarles sobre las características del proyecto y la reorganización de los espacios que permitirá compatibilizar ambos usos.

Actualmente la Nave de Ordeño se utiliza los miércoles por la mañana para unas 40 cabezas de ganado, pese a estar dimensionada para unas 650. Al mismo tiempo, la nave principal acoge aproximadamente otras 40 cabezas, cuando tiene capacidad para unas 3.500.

Por ello, ha explicado que la idea es dividir ambas instalaciones, pasar el ganado íntegramente a la nave principal del Mercado Nacional de Ganados y liberar la sala de ordeño para la actividad deportiva de las escuelas municipales y los clubes del Ayuntamiento de Torrelavega.

Urraca ha confirmado que "las vacas de leche serán reubicadas dentro de la nave principal, sin afectar a la actividad normal del ferial".

La reorganización permitirá mantener el funcionamiento habitual del Mercado Nacional de Ganados y dar un nuevo uso a una instalación municipal que actualmente tiene una utilización muy limitada.

El alcalde ha subrayado que esta actuación permitirá aprovechar un espacio municipal existente para dar respuesta a las necesidades deportivas de la ciudad, tanto a corto como a largo plazo.

Así, una vez finalizadas las obras de rehabilitación de los pabellones, la intención municipal es que la instalación pueda seguir utilizándose por clubes deportivos, centros educativos y colectivos vecinales para entrenamientos y otras actividades.