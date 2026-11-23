Reciclaje de vidrio en Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega está tramitando una nueva ordenanza de recogida de residuos que tiene como principales objetivos incentivar el reciclaje, mejorar la separación, aumentar el reciclaje y reducir la cantidad de basura que termina en el vertedero. La propuesta contempla la posibilidad de establecer bonificaciones para quienes realicen una correcta separación de los residuos.

La nueva ordenanza actualizará la normativa vigente desde 1995 y adaptará su contenido a las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha informado en un comunicado de que el texto se someterá a dictamen este martes, 24 de noviembre, en la Comisión Informativa de Hacienda, como paso previo a su elevación al Pleno para su aprobación inicial.

Según ha explicado, la nueva regulación "no supondrá grandes cambios" en el funcionamiento cotidiano del servicio, puesto que Torrelavega ya cuenta con sistemas de recogida separada de los residuos domésticos.

Se trata, fundamentalmente, de recoger en una ordenanza municipal las prácticas que ya se vienen desarrollando y adaptarlas a las exigencias legales actuales.

"En Torrelavega tenemos pocas novedades respecto a la nueva ordenanza porque, de alguna manera, la práctica ya se viene haciendo", ha señalado Pérez Noriega, quien ha reconocido que, aunque los mecanismos de recogida selectiva están implantados, todavía existe margen para mejorar los resultados del reciclaje.

En este sentido, ha recordado que el objetivo de la normativa se resume en las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar.

Se busca, ha dicho, "disminuir la generación de residuos, aprovechar aquellos materiales que puedan tener una segunda vida y separar correctamente el resto para facilitar su tratamiento y evitar, en la medida de lo posible, su traslado al vertedero".

Pérez Noriega ha destacado que mejorar la gestión de los residuos tiene beneficios tanto ambientales como económicos.

Según ha indicado, llevar una tonelada de residuos al vertedero supone un coste de 133 euros, un gasto que puede reducirse mediante una separación adecuada de los materiales reciclables.

El concejal ha explicado que, cuando los residuos se depositan en el contenedor correspondiente, se facilita su recuperación y se evitan determinados costes de tratamiento, además de obtenerse recursos asociados a su correcta gestión.

Por ello, uno de los aspectos que contempla la nueva ordenanza es la posibilidad de establecer bonificaciones para quienes realicen una correcta separación de los residuos.

Pérez Noriega ha reconocido que la aplicación de estos incentivos presenta dificultades, especialmente a la hora de medir y controlar las cantidades depositadas por cada usuario.

No obstante, ha señalado que el avance en el cierre y la sensorización de los contenedores, especialmente los destinados a biorresiduos, permitirá disponer de más información para estudiar su implantación.

"Vamos a tratar de bonificar en lo posible a aquellos que lo hagan bien", ha afirmado el concejal, que ha aclarado que "no perseguimos sancionar al que lo haga mal, pero sí bonificar al que lo haga bien".

La propuesta contempla incentivos tanto para los ciudadanos que prioricen la recogida selectiva frente a la fracción resto como para los productores que presenten su Plan de Gestión de Residuos dentro del plazo establecido.

Las condiciones y cuantías concretas deberán regularse mediante la correspondiente ordenanza fiscal.

PLAN DE GETIÓN DE RESIDUOS

Entre las novedades de la ordenanza figura la obligación de que los establecimientos comerciales y de servicios de más de 300 metros cuadrados presenten a Aguas Torrelavega un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle cómo realizarán la separación de las diferentes fracciones.

Asimismo, el texto regula la separación en origen de envases, papel y cartón, vidrio y biorresiduos en comercios, establecimientos hosteleros, empresas de servicios e instalaciones industriales.

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, la empresa municipal Aguas Torrelavega desarrollará labores de asesoramiento dirigidas a los establecimientos, con el objetivo de ayudarles a organizar adecuadamente la gestión de los residuos que generan.

La ordenanza también regula los sistemas de recogida de las distintas fracciones, incluidos aquellos residuos que requieren un tratamiento específico, y actualiza las obligaciones de los usuarios y el régimen de infracciones y sanciones conforme a la legislación vigente.

TRAMITACIÓN DE LA ORDENANZA

La propuesta sustituirá las disposiciones sobre recogida de residuos incluidas en la ordenanza municipal de 1995 y permitirá adecuar la regulación local a la legislación estatal en materia de residuos y economía circular.

Tras su dictamen en la Comisión Informativa de Hacienda, el texto continuará su tramitación para su aprobación inicial por el Pleno municipal.

Posteriormente, se abrirá un periodo de información pública de 30 días, durante el que podrán presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva.