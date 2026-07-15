Torrelavega decorará sus calles con 40 kilómetros de banderines rojos y verdes durante La Patrona

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TORRELAEVGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega volverá a decorar las calles de la ciudad con 40 kilómetros de los tradicionales banderines rojos y verdes durante las Fiestas de la Virgen Grande, que comenzarán el 13 de agosto.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que estos banderines, que se comenzarán a instalar el 31 de julio, contribuirán a ambientar los principales ejes comerciales y espacios públicos durante las celebraciones.

La concejal de Ferias, Cristina García, ha explicado que los banderines forman parte de la imagen de las Fiestas de la Virgen Grande y contribuyen a crear ese ambiente especial que se vive en la ciudad durante esos días.

La edil ha destacado que esta actuación se enmarca en los preparativos de unas fiestas que cada año reúnen a miles de personas y ha subrayado la importancia de que la ciudad presente su mejor imagen durante unas fechas de gran actividad comercial, hostelera y turística.

Finalmente, ha animado a comerciantes y empresarios a sumarse a la iniciativa decorando también sus establecimientos y escaparates.

"Entre todos conseguimos que Torrelavega luzca su mejor imagen y que vecinos y visitantes disfruten de una ciudad más acogedora y atractiva durante La Patrona", ha concluido.