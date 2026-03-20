Torrelavega denuncia pintadas en la escultura de Pedro Croft en el Bulevar Ronda

Pintadas vandálicas en la escultura de Pedro Croft en el Bulevar Ronda de Torrelavega - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento llama a la colaboración ciudadana para que comunique a la Policía cualquier indicio sobre el autor de este acto vandálico TORRELAVEGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado ante la Policía Nacional un acto vandálico en la escultura del artista portugúes José Pedro Croft, en el entorno del Bulevar Ronda, y que ha sido objeto de pintadas.

Instalada en la rotonda de Pablo Garnica, próxima a las pistas de tenis y al edificio multiusos Sergio García, forma parte del Museo al Aire Libre de la ciudad, un conjunto de arte contemporáneo integrado en el espacio urbano.

El concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, ha lamentado estos hechos y ha señalado que "Torrelavega es una ciudad amiga del arte, también del arte urbano", con espacios habilitados para ello y con iniciativas como 'Alegra la Vista', que este año celebra su segunda edición.

"Por eso duele aún más que alguien estampe su firma en una escultura de gran valor artístico y económico, en este caso superior a los 100.000 euros", ha indicado el edil, que ha informado de la denuncia y que confía en que se identifique al autor de los hechos.

"Esperamos que la Policía pueda encontrar al culpable y que caiga sobre él o ella todo el peso de la ley", ha deseado, a la par que ha llamado a la colaboración ciudadana: "Si alguien tiene algún indicio de la autoría, le pedimos que lo comunique a la Policía".

MUSEO AL AIRE LIBRE

Finalmente, Sánchez ha destacado la importancia de cuidar el patrimonio común "entre todos".

Torrelavega cuenta con una destacada colección de arte contemporáneo-integrada en el entorno urbano, especialmente en el Bulevar Ronda, con esculturas de reconocidos artistas nacionales e internacionales como Jaume Plensa, Miguel Navarro, Adolf Schlosser, Juan Asensio, José Pedro Croft, Jesús González de la Vega o Chema Alvargonzález, entre otros. Este conjunto convierte el espacio público en un "museo abierto y gratuito".