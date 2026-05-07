Torrelavega habilita nuevas dependencias para el servicio de limpieza viaria en el Mercado Nacional de Ganados

El Ayuntamiento habilita nuevas dependencias para el servicio de limpieza viaria en el Mercado Nacional de Ganados - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha habilitado nuevas dependencias para el servicio de limpieza viaria en el Mercado Nacional de Ganados que, tras una inversión municipal de 550.000 euros, han conseguido unas instalaciones "dignas" y "dimensionadas para el futuro".

Así lo han señalado el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Obras, José Luis Urraca, durante la presentación este jueves de las nuevas dependencias, que cuentan con vestuarios, duchas, baños, zona de secado, sala de reuniones, oficina y espacios auxiliares adaptados a las necesidades del personal.

López Estrada ha destacado que esta actuación responde a una "reivindicación histórica" de la plantilla del servicio de limpieza viaria y ha subrayado que el objetivo del proyecto ha sido "dignificar estos espacios" y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales.

El alcalde ha explicado que la actuación también era necesaria debido a la ejecución del nuevo aparcamiento en altura del recinto ferial, cuya apertura está prevista en las próximas semanas, lo que obligaba a reorganizar los espacios utilizados hasta ahora por el servicio.

Las nuevas instalaciones han sido ejecutadas por la empresa Llorente Electricidad y, según ha indicado López Estrada, han quedado "dimensionadas para el futuro", de forma que permitirán cubrir las necesidades del servicio durante los próximos años.

Asimismo, ha mostrado la satisfacción del equipo de Gobierno con el resultado de una actuación que permitirá dar servicio a entre 70 y 80 trabajadores.

Por su parte, Urraca ha señalado que se trata de "una gran inversión" destinada a dotar a la plantilla municipal de unas instalaciones "correctas" y "confortables", destacando además las condiciones de aislamiento y funcionalidad del nuevo espacio.

La actuación se ha desarrollado en una parte del antiguo espacio de ordeño del ferial y ocupa 86 metros cuadrados en planta baja y 248 en la primera. Por su parte, se mantiene intacta la actividad habitual del Mercado Nacional de Ganados y se conserva la fachada original del edificio.

Urraca ha explicado que inicialmente las instalaciones se plantearon como una solución "temporal", aunque finalmente permanecerán de forma definitiva debido al buen resultado de la actuación y a la aceptación de los trabajadores y los responsables municipales.

El concejal de Obras también ha destacado que la intervención ha permitido recuperar y dar utilidad a un espacio que se encontraba en desuso, sin interferir en la actividad del recinto ferial.

Además, ha subrayado que las obras se han ejecutado dentro de los plazos previstos y que la recepción oficial de la actuación se ha realizado esta misma mañana.

En la visita también han estado presentes el concejal de Limpieza y del Mercado Nacional de Ganados, Pedro Pérez; la concejal de Recursos Humanos, Laura Romano; miembros de la Corporación municipal y representantes de los trabajadores municipales.