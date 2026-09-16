Torrelavega homenajea a cuatro surfistas por convertir Cantabria en un referente del surf de grandes olas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste al homenaje a los primeros surfistas que participaron en la Vaca Gigante. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Espacio Difusión de Torrelavega, Club ObsessiónA2 y La Vaca Gigante han homenajeado este miércoles a cuatro surfistas de la comarca del Besaya por convertir a Cantabria en un referente del surf de grandes olas.

El consejero de Cultura y Deporte, Luis Martínez Abad, que ha participado en el acto, ha destacado la aportación de Tino Aja, Sergio García 'Coco', Álvaro Cotera y Mirka Solar a una competición, La Vaca Gigante, que "con el paso del tiempo se ha convertido en un referente internacional".

Durante el evento, se han repasado las trayectorias de los cuatro homenajeados y su vinculación con La Vaca Gigante, una de las pruebas de referencia del surf de grandes olas.

Así, ha subrayado que Mirka Solar hizo historia en 2016 al ser la única española que participó en la primera edición femenina de la competición, en la que consiguió el segundo puesto, abriendo camino a la participación de las mujeres en el surf de olas grandes en España.

Por su parte, Sergio García 'Coco' estuvo inicialmente vinculado a La Vaca Gigante como fotógrafo oficial antes de dar el salto a la competición. Debutó como surfista en la edición 2018-2019, en la que obtuvo la cuarta posición, y posteriormente ha participado en otras cuatro ediciones.

Álvaro Cotera tomó parte en las ediciones de 2015 y 2016, mientras que Tino Aja compitió igualmente en ambas convocatorias y recibió en 2016 el reconocimiento a la peor caída del campeonato.

El consejero ha señalado que La Vaca Gigante "es una de las pruebas que coloca a Cantabria en el calendario internacional y en la agenda de grandes especialistas de este deporte" y ha incidido en que representa "mucho más que una prueba deportiva".

"Es un evento de proyección global con un gran impacto integral en la región", ha afirmado Martínez Abad, que ha subrayado su capacidad para poner en valor el patrimonio natural y reivindicar "el litoral cantábrico y la costa cántabra como un recurso natural privilegiado y salvaje", promoviendo al mismo tiempo un turismo vinculado a la naturaleza y al deporte sostenible.

En este sentido, el titular de Cultura, Turismo y Deporte ha agradecido al Club ObsessiónA2 y a su equipo el trabajo, esfuerzo y dedicación necesarios para sacar adelante la competición y contribuir a situar "a Cantabria en el mapa mundial del surf extremo, junto a frentes míticos como Nazaré (Portugal), Jaws (Hawái) o Mavericks (EE.UU.)".

Martínez Abad ha aprovechado el homenaje para reafirmar el respaldo de su departamento al surf y su vinculación con el modelo turístico que quiere impulsar Cantabria.

"El compromiso de mi Consejería con el surf ha sido, es y seguirá siendo una prioridad", ha asegurado el consejero, que ha defendido esta disciplina como "un ejemplo de deporte sostenible, descentralizado y desestacionalizado que al final es el modelo turístico que perseguimos".