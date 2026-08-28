Torrelavega inicia en el barrio de San Ramón el plan de asfaltado

El concejal de Obras Públicas de Torrelavega, José Luis Urraca, visita el barrio de San Ramón. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado este viernes las obras del nuevo plan de asfaltado en el barrio de San Ramón, que cuenta con una inversión total de 530.000 euros cofinanciados con el Gobierno de Cantabria.

El concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, ha visitado el Barrio de San Ramón, donde ya se ha asfaltado la primera de las 16 actuaciones contempladas, que están repartidas en diferentes barrios y pueblos del municipio, y que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

También ha avanzado que las siguientes obras se realizarán en La Montaña, donde se asfaltará el tramo más largo de este proyecto, con un kilómetro de longitud y, seguidamente, la rotonda de la confluencia de la Avenida Fernánez Vallejo con el Bulevar Ronda en Tanos, un punto que "necesita de una actuación que no se puede demorar más" por el grado de deterioro y el volumen de tráfico.

El edil ha destacado que se han seleccionado en esta primera fase del plan aquellos viales que necesitan de una intervención "por su mayor grado de deterioro", y por el alto nivel de tráfico.

En este sentido, Urraca ha remarcado que "cada euro destinado a asfaltado es una inversión directa en seguridad vial, en reducción de accidentes y averías, y también en una mejor imagen de la ciudad para quienes nos visitan o vienen a trabajar".

Así, ha subrayado que se actuará en el acondicionamiento y refuerzo de firmes en La Montaña; San Ramón; Tanos (la glorieta de Fernández Vallejo con Bulevar Ronda, y la calle Eugenio de Lemus); Barreda (El Salvador, Concesa Josué), Campuzano; calle Camargo en Nueva Ciudad;, Ganzo (Barrios Torrentero y La Peña); Bº Virgen Grande en el Mortuorio; el tramo de Bulevar Ronda Rufino Peón; Campuzano; y en las calles céntricas Joaquín Hoyos, Coro Ronda Garcilaso y Pedro Lorenzo Molleda.

Urraca ha señalado que este proyecto se enmarca en la estrategia global de inversión en infraestructuras que está desarrollando el Ayuntamiento de Torrelavega durante esta legislatura.

"Torrelavega está viviendo un momento de fuerte impulso inversor que tiene un claro objetivo: modernizar la ciudad, mejorar la calidad de vida y hacer más atractivos nuestros barrios y pueblos para vivir, trabajar y emprender", ha concluido.