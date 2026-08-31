Torrelavega inicia la renovación del alumbrado público en Torres Arriba

El concejal de Obras Públicas y Servicios Generales de Torrelavega, José Luis Urraca, visita el inicio de las obras de renovación del alumbrado público en Torres Arribas. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha iniciado este lunes los trabajos de renovación del alumbrado público en Torres Arriba, con la instalación de nuevas luminarias LED que permitirán mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo y ofrecer una mejor iluminación en las calles del municipio.

El concejal de Obras Públicas y Servicios Generales, José Luis Urraca, ha informado, en un comunicado, que la actuación, cofinanciada con el Gobierno de Cantabria a través del Plan de Inversiones Municipales, supone una inversión de 45.375 euros.

Los trabajos contemplan la renovación de 116 luminarias y la adecuación de tres cuadros eléctricos, sustituyendo las instalaciones existentes por tecnología LED y adaptándolas a la normativa vigente.

Según ha explicado, la renovación permitirá conseguir un ahorro energético estimado de entre el 65 y el 70%, además de reducir los costes de mantenimiento gracias a la mayor vida útil de las luminarias LED.

El concejal ha destacado también que la nueva iluminación permitirá mejorar la visibilidad y la uniformidad lumínica en las calles de Torres Arriba, contribuyendo a reforzar la seguridad y el confort de los vecinos.

Urraca ha recordado que se trata de una actuación demandada por la Unión Vecinal y la Asociación de Vecinos San Pedro de Torres, y que responde a la necesidad "de continuar modernizando el alumbrado público".

Estos trabajos forman parte del proceso de renovación progresiva del alumbrado público de Torrelavega, mediante la sustitución de instalaciones menos eficientes por tecnología LED, que permite reducir tanto el consumo energético como el impacto ambiental.