Torrelavega licita la adquisición de pavimento de madera portátil para eventos culturales y deportivos

Archivo - El concejal de Movilidad de Torrelavega, Jesús Sánchez - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha iniciado el proceso de licitación para el suministro de un pavimento de madera desmontable destinado a la celebración de eventos multidisciplinares en la ciudad.

El contrato cuenta con un importe de licitación de 223.850 euros y un plazo de ejecución de 45 días, mientras que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de abril a las 23.59 horas.

El concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Jesús Sánchez, ha informado de esta actuación que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Torrelavega '#Torrelavega 4.0 hacia el 035', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Según ha precisado, el pavimento estará formado por paneles modulares de madera desmontables, diseñados para facilitar su montaje, desmontaje y traslado, de modo que pueda instalarse en diferentes espacios de la ciudad según las necesidades de cada evento.

Según se recoge en el pliego técnico, la pista tendrá una superficie aproximada de 43 metros de largo por 22 metros de ancho, lo que supone un total de 946 metros cuadrados, y permitirá su utilización tanto en instalaciones deportivas como en recintos destinados a ferias, mercados o eventos culturales en espacios urbanos.

El pavimento deberá cumplir con la normativa europea EN 14904 para pavimentos deportivos y contar con homologación FIBA Nivel 1 e IHF, lo que permitirá la celebración tanto de eventos deportivos de alto nivel como actividades culturales o de ocio.

Además del suministro del pavimento, la empresa adjudicataria deberá encargarse del transporte, el primer montaje y la formación del personal municipal en su instalación, desmontaje y mantenimiento.

Sánchez ha destacado que esta actuación permitirá dotar a la ciudad de una infraestructura versátil para la organización de eventos culturales, deportivos y de ocio, y reforzar la capacidad de Torrelavega para acoger actividades que contribuyan a dinamizar la ciudad y a reforzar su atractivo turístico.