Torrelavega licita por cuatro millones de euros la finalización del Bulevar Radial El Valle

Proyecto de urbanización del sistema general viario 'Bulevar Radial - El Valle'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha sacado a licitación las obras de urbanización del tramo pendiente del Bulevar Radial El Valle, con un presupuesto de cuatro millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación permitirá completar la conexión entre la Finca del Asilo y el Bulevar Ronda, en la rotonda del Túnel de El Grillo, por lo que se dará continuidad a una infraestructura viaria de la que ya se ejecutó una primera fase entre la avenida de Fernando Arce y la Finca del Asilo.

El proyecto comprende la urbanización de un tramo de aproximadamente 290 metros de longitud, desde la glorieta existente en el Bulevar Ronda hasta la situada en la Finca del Asilo, e incluye la adaptación de las intersecciones existentes para dar continuidad al trazado.

En un comunicado, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha destacado que esta actuación está vinculada al desarrollo urbanístico de El Valle, donde están previstas cerca de 950 viviendas, y ha explicado que las obras serán financiadas en un 50% por los propietarios de las parcelas.

En este sentido, ha señalado que el proyecto será "abonado al 50% por los titulares de las parcelas que tienen derecho a construir en ese plan parcial".

Respecto a las características del nuevo vial, ha indicado que se construirá el nuevo Boulevard Radial que tendrá dos carriles, aparcamientos a ambos lados, dos carriles bici y una zona de paseo".

En concreto, el proyecto contempla un bulevar de 32 metros de anchura, con calzadas de circulación, aparcamientos, aceras, vías ciclistas y una mediana central ajardinada.

El diseño mantiene las características generales del tramo ya ejecutado, dando continuidad a la configuración del bulevar.

Además, se acondicionará una zona verde situada al oeste del vial, en la que se crearán recorridos peatonales y espacios de estancia, con la instalación de bancos, papeleras y nuevo alumbrado público.

La actuación también incluye una zona de juegos infantiles, equipada con diferentes elementos de juego y pavimento de seguridad, así como la plantación de arbolado y vegetación.

En cuanto a las infraestructuras y servicios, las obras contemplan la ejecución de nuevas redes de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, alumbrado público con tecnología LED, señalización horizontal y vertical y las canalizaciones necesarias para los servicios urbanos.

ACTUACIONES EN EL ARROYO SORRAVIDES

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su relación con el arroyo Sorravides, cuyo cauce discurre junto al trazado del futuro bulevar y lo atraviesa.

Por ello, la actuación contempla las obras de encauzamiento y acondicionamiento necesarias para compatibilizar la nueva infraestructura viaria con el cauce, de acuerdo con las determinaciones del Plan de Encauzamiento aprobado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Torrelavega en 2010.

El proyecto contempla, además, la construcción de dos estructuras de paso sobre el arroyo, una bajo el vial principal y otra en la zona ajardinada, así como las adaptaciones hidráulicas recogidas en la versión revisada del documento técnico, que incorpora las observaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

La ejecución de estas actuaciones está vinculada a la urbanización del bulevar, que se enmarca en el Plan de Inversiones Municipales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el periodo 2025-2029.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta el jueves, 19 de noviembre, a las 23.59 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato establece un plazo de ejecución de 12 meses, durante los cuales se llevarán a cabo tanto las obras de construcción del nuevo tramo viario como las actuaciones de urbanización y acondicionamiento de su entorno.

La documentación de la licitación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/.