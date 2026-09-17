Torrelavega lleva este viernes al Pleno el quinto documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana

Archivo - Reunión seguimiento PGOU de Torrelavega el pasado 5 de agosto. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Documento V de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega será sometido este viernes a la aprobación provisional del Pleno después de haber recibido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, con los votos a favor de PRC, PSOE y PP.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que este papel es un texto refundido elaborado tras la revisión del Documento IV por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y de los diferentes organismos sectoriales.

Y es que, durante los últimos meses, el equipo redactor y los servicios municipales han trabajado en la incorporación de las consideraciones, correcciones y ajustes planteados, entre ellos los relativos a las previsiones demográficas y de capacidad residencial, los sistemas generales y estándares urbanísticos, las reservas de vivienda protegida, las infraestructuras y diferentes determinaciones sectoriales.

Así, ha subrayado que el Documento V mantiene el modelo de ciudad definido durante la tramitación del PGOU y configura el desarrollo de Torrelavega para las próximas décadas, conjugando vivienda, actividad económica, espacios libres, equipamientos e infraestructuras con la protección del territorio y la regeneración de la ciudad existente.

En este sentido, ha destacado que el nuevo plan prevé la construcción de más de 6.000 nuevas viviendas y establece las condiciones en las que deberán desarrollarse los nuevos sectores en materia de densidades, edificabilidad, dotaciones, espacios libres, aparcamientos e infraestructuras.

Uno de los aspectos destacados es la reserva de suelo para vivienda sometida a algún régimen de protección pública.

El PGOU establece reservas de entre el 30% y el 35% de la edificabilidad residencial en numerosos nuevos desarrollos. En el conjunto del suelo urbanizable delimitado y residual se contemplan 3.216 viviendas, de las que un mínimo de 1.049 serán protegidas, el 32,62%.

Estas reservas se distribuyen por diferentes ámbitos de Tanos, Campuzano, Mies de Vega, Ganzo y Dualez, Sierrapando y Viérnoles, favoreciendo que vivienda libre y protegida convivan en distintos puntos del municipio.

Con ello, el Ayuntamiento considera que esta reserva permitirá disponer durante los próximos años de una importante bolsa de suelo para desarrollar políticas de vivienda y facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente a jóvenes y familias.

SUELO PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

Por otra parte, el PGOU concede también un peso importante a la actividad económica y la creación de oportunidades para nuevas empresas, comercio y servicios, reforzando la vocación industrial, empresarial y comercial de Torrelavega, ya que combina nuevos suelos para actividades económicas con la regeneración de grandes espacios industriales ya existentes.

Los ámbitos específicamente destinados a actividad económica suman alrededor de 83 hectáreas. Entre ellos destaca el histórico enclave industrial de SNIACE, con unas 44 hectáreas, para el que se establecen las condiciones de renovación y se contempla específicamente la posibilidad de implantación del proyecto estratégico Besaya Green.

A estos ámbitos se añaden cerca de 25 hectáreas de sectores mixtos con componente terciario y comercial. En conjunto, aproximadamente el 30% del aprovechamiento urbanístico previsto por el PGOU se destina a usos productivos, sin considerar el suelo urbanizable residual.

Asimismo, este documento apuesta por la rehabilitación y regeneración de la ciudad existente, con actuaciones sobre vacíos urbanos y ámbitos que requieren renovación.

Entre ellas figura el PERR-1 de La Inmobiliaria, dirigido a la rehabilitación edificatoria, la mejora de los espacios públicos y servicios urbanos y la recualificación del barrio.

A ello se suma la protección del patrimonio histórico, arquitectónico e industrial mediante un Catálogo de Elementos Protegidos que incluye bienes reconocidos por la legislación autonómica, edificios ya protegidos por el planeamiento, ejemplos del Movimiento Moderno incluidos en DOCOMOMO y otros elementos con valores suficientes para su conservación.

En materia de dotaciones, el Plan contempla 412.666 metros cuadrados de sistemas generales de grandes espacios libres públicos y 1.200.387 metros cuadrados de sistemas generales de equipamientos, lo que supone conjuntamente más de 1,6 millones de metros cuadrados. En ambos casos se superan los estándares mínimos establecidos por la legislación urbanística.

LÓPEZ ESTRADA CONFÍA EN QUE SEA LA ÚLTIMA APROBACIÓN PROVISIONAL.

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejal de Urbanismo, Jezabel Tazón, han destacado la importancia de este nuevo paso en la tramitación de un documento estratégico para el futuro de Torrelavega y han expresado su confianza en que esta pueda ser la última aprobación provisional antes de su remisión a la CROTU para su aprobación definitiva.

El regidor ha señalado que este es uno de "los pasos más importantes de toda la tramitación del Plan General" y ha puesto en valor el trabajo realizado para dar respuesta a las cuestiones planteadas durante la revisión autonómica.

"Tenemos ahora un documento más completo, más preciso y con mayores garantías", ha afirmado el alcalde, que ha destacado que el nuevo PGOU permitirá desarrollar más de 6.000 viviendas, reservar suelo para vivienda protegida y actividad económica y garantizar una importante dotación de espacios libres y equipamientos.

Por su parte, Tazón ha subrayado el trabajo técnico desarrollado para alcanzar este momento de la tramitación. "Han sido muchos años de trabajo, informes, participación pública y adaptación del Plan a las diferentes exigencias ambientales, urbanísticas y sectoriales", ha señalado.

Por último, el Ayuntamiento ha explicado que una vez aprobado provisionalmente por el Pleno, el Documento V será remitido a la CROTU para su aprobación definitiva. Tras dicha aprobación y el cumplimiento de los trámites de publicación correspondientes, el nuevo PGOU podrá entrar en vigor y sustituir al planeamiento vigente, que data de 1985.