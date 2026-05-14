Torrelavega organiza los '100 KM Solidarios' de natación en favor de APTACAN con el objetivo de alcanzar los 200

Presentación de los '100 KM Solidarios' del Club Natación Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Piscina Municipal de La Lechera acogerá el 24 de mayo la séptima edición de los '100 KM Solidarios', una iniciativa organizada por el Club Natación Torrelavega en beneficio de APTACAN Autismo Cantabria que este año se ha marcado como reto alcanzar los 200 kilómetros nadados.

'Nada y suma metros' es el lema de la iniciativa, que arrancará a las 10.30 horas y cuya participación tendrá un coste simbólico de dos euros que se destinarán íntegramente a la asociación.

La jornada continuará además con una fiesta solidaria y un sorteo de regalos a partir de las 13.30 horas en la sala multiusos Sergio García, donde podrán adquirirse papeletas al precio de un euro gracias a la colaboración de diferentes entidades y empresas

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; el concejal de Deportes, Nacho González; y representantes de APTACAN y del Club Natación Torrelavega han presentado este jueves la actividad.

La presidenta del Club Natación Torrelavega, Alba Díaz, ha explicado que este año el objetivo será alcanzar los 200 kilómetros solidarios después de que en la edición anterior se lograran 192 kilómetros. "Estamos ya más cerca", ha señalado, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a participar para conseguir superar ese reto colectivo.

Díaz ha destacado además que cualquier persona podrá sumarse a esta iniciativa solidaria "independientemente de la edad o capacidad para nadar", ya que el objetivo principal es "participar y colaborar" con la causa solidaria.

En esta línea, el concejal ha animado a toda la ciudadanía a participar "nadando cinco kilómetros o simplemente 100 o 200 metros", pues "toda ayuda es buena". Además de agradecer al club la organización de una nueva edición de esta cita solidaria, González ha señalado que este evento representa "una fiesta" del deporte y de la solidaridad abierta a todos los públicos, que combina actividad física, convivencia y colaboración social.

Por su parte, Elena Canales, en representación de APTACAN, ha agradecido la implicación del Club Natación Torrelavega y ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para dar "visibilidad" al trabajo que desarrolla la asociación. También ha puesto en valor "el esfuerzo y el sacrificio" que supone organizar una actividad de estas características de manera altruista.