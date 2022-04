Torrelavega pide una subvención de 570.800 euros para rehabilitar el edificio de La Llama

Se solicitarán 570.800 euros tras un cambio de última hora en las cifras que enfada a la oposición y hace que PP, ACPT y Torrelavega Sí no participen en la votación

TORRELAVEGA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega, PRC-PSOE, ha aprobado este viernes en un Pleno extraordinario con su mayoría absoluta solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una subvención de 570.816 euros para rehabilitar el edificio de La Llama que fue sede de la Cámara de Comercio.

El proyecto para este inmueble, que el Consistorio adquirió en 2021 por 761.248 euros, está cifrado en cerca de 1,2 millones de euros, por lo que el Ayuntamiento tendría que aportar 694.534 de concederse la subvención, que se enmarca en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de marzo, para la rehabilitación de edificios de titularidad pública por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PRC y PSOE han explicado que se prevé una rehabilitación integral que "encaja perfectamente" con los principios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad que valoran estas ayudas, con el fin de crear un edificio "moderno" al que se han planteado trasladar algunos servicios municipales repartidos por la ciudad, como los Servicios Sociales, el Registro o las sedes de los partidos, especialmente teniendo en cuenta que será necesario desalojar el Palacio Municipal cuando se acometa su reparación.

Sin embargo, toda la oposición se ha quejado de la "elevadísima" inversión que se prevé para este edificio de La Llama, que sumando la compra --con la que ya en su momento no estuvieron de acuerdo-- a la reparación ascendería a unos 2 millones.

Además, justo antes de votar se ha comunicado una modificación en el expediente que ha llevado a modificar las cifras, pues inicialmente se había determinado que la subvención a solicitar iba a ser superior a los 600.000 euros y finalmente se ha rebajado la cuantía; por lo que la aportación que tendrá que hacer el Consistorio ha crecido. Aunque el interventor ha señalado que se trataba de un error sin importancia, este cambio de última hora ha provocado el enfado de la oposición, por lo que PP, ACPT y Torrelavega Sí han decidido no participar en la votación, y Ciudadanos ha votado en contra.

Y es que mientras el concejal de la formación naranja anunció desde el principio de la sesión su negativa, Torrelavega Sí iba a votar a favor y los 'populares' y ACPT se iban a abstener, porque, si bien no están de acuerdo con el proyecto de rehabilitación, no querían decir 'no' a una subvención con la que puede llegar dinero a la ciudad.

Aunque el equipo de Gobierno ha venido manifestado su intención de utilizar este edificio para trasladar dependencias y servicios municipales, el resto de grupos ha lamentado que se compró desde la "improvisación", sin tener un proyecto claro ni saber cuál sería su fin.

"Lo sabemos perfectamente", ha sentenciado el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), que ha explicado que se ha planteado llevar a este inmueble espacios de reuniones, el Registro, la Alcaldía o los despachos de los partidos. Y mientras el resto han criticado que es una inversión elevada para "no repercutir en nada a los ciudadanos", el socialista ha resumido que es "para dar mejor servicio a los torrelaveguenses, ni más ni menos".

Cruz Viadero, que ha ejercido en la sesión de alcalde en funciones al no estar presente el regidor, Javier López Estrada, también ha lamentado que se "quieran generar dudas" insinuando que el Ayuntamiento pagó más de lo que costaba el edificio para salvar económicamente a la Cámara de Comercio. "Nos costó lo que dijeron los técnicos", ha sentenciado.

Y después de que la oposición haya dicho sentirse "engañada" porque cuando se adquirió el equipo de Gobierno les indicó que la reparación costaría en torno a los 300.000 euros, el concejal de Hacienda y portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que, aprovechando la subvención, el proyecto planteado ahora es diferente al que se pensó en ese momento.

Así, con esa ayuda se quiere hacer una obra "más integral, con todo a la vez", pero si no se concede "nos podemos ir al proyecto anterior y hacer una obra menor", un proyecto "menos ambicioso pero que también es operativo", ha dicho.

Desde la oposición han lamentado escuchar estas explicaciones en el Pleno cuando "llevamos pidiéndolas durante toda la legislatura" y "nunca las hemos recibido", como ha señalado la edil de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, que también ha advertido que, de tener que volver al proyecto anterior, "nos iremos más allá del 2024", pues en el caso de obtener la subvención una de las condiciones es recepcionar la obra antes del 1 de septiembre de ese año.

EDIFICIO "EN RUINAS"

Por su parte, la 'popular' Marta Fernández-Teijeiro ha criticado la "falta de gestión" de regionalistas y socialistas y ha denunciado que se plantee esta obra integral cuando "nos dijeron que faltaba poco más que poner un ascensor". Así, tanto ella como el concejal de ACPT Iván Martínez han considerado que, si realmente es necesaria esa inversión de 1,2 millones, es porque el edificio "está en ruinas". "Compraron un edificio en ruinas para desalojar otro que también está en ruinas", el Palacio Municipal, ha ironizado el edil.

Al hilo, el concejal de Cs, Julio Ricciardiello, ha instado a pensar si realmente es necesaria esa actuación y, en su caso, proyectarla "de forma seria", aunque cree que es "un salto de mata" y que "no podemos continuar sin parar de incluir más gastos a la ciudad". "No sé se cuantos proyectos tenemos ahora mismo encima de la mesa simplemente por esa oportunidad de que están subvencionados", ha sentenciado.