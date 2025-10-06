Torrelavega planea subir impuestos y tasas un 2,9% salvo el ICIO, IVTM, licencias, plusvalía y basuras

Se debatirá en Comisión de Hacienda el 14 de octubre, antes de llevar la propuesta a Pleno el día 17

TORRELAVEGA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) ha propuesto subir las tasas e impuestos para 2026 un 2,9%, correspondiente al IPC del mes de septiembre, a excepción de algunos tributos que mantendría sin variación, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la tasa de licencias urbanísticas, la plusvalía o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), así como la tasa de recogida de basuras, que ya fue actualizada en ejercicios anteriores.

El equipo de Gobierno ya ha trasladado a los grupos municipales esta propuesta de tasas e impuestos para el próximo ejercicio con el fin de que realicen sus aportaciones antes de su debate en la Comisión de Hacienda del 14 de octubre. Tras ella, el asunto se llevará a un Pleno extraordinario previsto el día 17 en el que se aprobarán los tributos para 2026.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha explicado en un comunicado que la intención de su equipo es adaptar los ingresos municipales al incremento de costes que ha soportado el Ayuntamiento en los últimos ejercicios, de ahí la actualización general de las tasas conforme al IPC.

"Se trata de un ajuste necesario para cumplir con el Plan Económico Financiero y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, siempre aplicando los menores incrementos posibles", ha subrayado.

Además, ha destacado que se mantienen bonificaciones ya existentes en servicios esenciales como el agua y la recogida de basuras, así como las exenciones en licencias de apertura para "favorecer la implantación de nuevos negocios en la ciudad y dinamizar la actividad económica".

El concejal ha insistido en que se trata de una actualización "moderada" de las tasas que tiene por objetivo "garantizar el equilibrio financiero y la calidad" de los servicios municipales.

"En todo momento hemos buscado minimizar los incrementos, aplicándolos únicamente allí donde es estrictamente necesario, con el objetivo de mantener la estabilidad económica del Ayuntamiento y seguir ofreciendo unos servicios públicos de calidad", ha concluido.