Torrelavega presenta alegaciones al anteproyecto del PROT para reforzar el papel estratégico del Besaya

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TORRELAVEGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado sugerencias y alegaciones al anteproyecto de ley del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) de Cantabria, actualmente en fase de información pública, con el objetivo de contribuir a mejorar el documento y reforzar los instrumentos que permitan hacer efectivo el papel estratégico del Besaya.

Así lo ha informado este lunes en nota de prensa el alcalde, Javier López Estrada, que ha indicado que dichas alegaciones, elaboradas por los servicios técnicos municipales, conforman un documento de más de 50 páginas, en el que se realiza un análisis integral del PROT y se plantean propuestas para mejorar su calidad técnica, facilitar su futura aplicación y reforzar la coherencia entre el modelo territorial definido y los mecanismos previstos para desarrollarlo.

López Estrada ha destacado que el Ayuntamiento parte de una valoración "positiva" del PROT y considera "un avance muy importante" que Cantabria disponga, por primera vez, de un instrumento de planificación territorial de ámbito regional.

No obstante, aunque comparte el modelo territorial propuesto, cree que "hay aspectos que pueden mejorarse para facilitar su aplicación y garantizar que los objetivos definidos puedan hacerse realidad".

El regidor ha incidido en que las alegaciones presentadas no incorporan peticiones de inversiones concretas ni reivindicaciones de carácter localista, sino mejoras dirigidas a reforzar la coherencia entre el modelo territorial definido por el Plan y los mecanismos previstos para hacerlo efectivo.

Y ha insistido en el carácter técnico y constructivo de las alegaciones y en la voluntad del Ayuntamiento de contribuir a mejorar un instrumento que "marcará la ordenación del territorio de Cantabria durante las próximas décadas". "Torrelavega quiere contribuir a que Cantabria disponga del mejor Plan Regional de Ordenación Territorial posible", ha aseverado.

Según ha explicado, una parte importante de las alegaciones se centra en el tratamiento que el PROT dispensa al Área Funcional del Besaya y al municipio de Torrelavega.

El Ayuntamiento considera "positivo" que el Plan identifique al Besaya como uno de los principales espacios estratégicos de Cantabria y reconozca su papel como eje urbano, económico y de servicios de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, las alegaciones señalan que existe un "cierto desequilibrio" entre la importancia territorial que el propio PROT atribuye al Área Funcional del Besaya y el grado de desarrollo de algunas de las medidas previstas para hacer efectiva esa función.

"Si el PROT reconoce al Besaya como uno de los principales espacios estratégicos de Cantabria, ese reconocimiento debe ir acompañado de estrategias, mecanismos e instrumentos suficientemente definidos que permitan llevar el modelo territorial a la práctica", ha subrayado.

Por este motivo, el Ayuntamiento solicita que el Plan refuerce la definición de las estrategias aplicables al Besaya en ámbitos como la actividad económica, la movilidad, la coordinación territorial, la implantación del modelo territorial y la articulación de los instrumentos llamados a desarrollar el propio PROT.

Además, entre las cuestiones planteadas, el Ayuntamiento propone reforzar la motivación de algunas decisiones estratégicas y clarificar la distribución de contenidos entre la memoria de ordenación y el anteproyecto de ley.

También considera necesario delimitar "con mayor precisión" qué cuestiones deben formar parte del propio PROT y cuáles pueden desarrollarse posteriormente mediante otros instrumentos de planificación, así como definir "con mayor claridad" los mecanismos previstos para hacer efectivo el modelo territorial.

Las alegaciones plantean, además, reforzar los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas y mejorar los instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan, con el fin de facilitar su aplicación y dotarlo de una "mayor seguridad jurídica".