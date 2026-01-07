Archivo - Torrelavega prorroga las bonificaciones del Torrebus hasta el 31 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de una resolución firmada por el alcalde, Javier López Estrada, ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 las reducciones y bonificaciones en los abonos y títulos multiviaje del servicio urbano de transporte Torrebus, tal y como ha publicado este martes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El Consistorio ha respaldado así el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de forma que en Torrelavega se establece la gratuidad del transporte para menores hasta 14 años, un 50% de bonificación en el abono joven (entre 14 y 30 años), y una reducción del 40% en el bono mensual y en el bono (recarga mínima 10 viajes) pagado con tarjeta sin contacto. Además, se mantiene la gratuidad para los menores de 6 años sin necesidad de solicitar el Abono Joven.

Así, los precios resultantes para 2026 son de 0,32 euros por viaje en el bono con recarga mínima de diez viajes, 9,45 euros para el bono mensual y 15,75 euros trimestrales para el abono joven, con viajes ilimitados. Asimismo, el precio del billete ordinario pagado en el autobús se mantiene en 1,15 euros. El abono infantil (hasta 14 años) continuará siendo gratuito.

Respecto al Abono Joven Gratuito, se puede solicitar presencialmente en la oficina del Torrebus, en la calle Serafín Escalante 3, 1ª planta, o enviando un correo electrónico a torrebus@aytotorrelavega.es con una fotografía del menor y su DNI.

El Torrebus tiene ocho rutas que recorren el municipio y que llegan a ayuntamientos colindantes como Reocín o Polanco.

Esta medida "refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una movilidad más sostenible, accesible y asequible, fomentando el uso del transporte público y apoyando especialmente a las familias y a la población joven de Torrelavega", ha afirmado la concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón.