Torrelavega repartirá 11.000 euros en 103 premios para incentivar las compras con 'Rasca y gana'

Presentación de la campaña 'Rasca y gana. En Torrelavega siempre ganas' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

La campaña se desarrollará del 16 de noviembre al 15 de diciembre y se podrán ganar entre 50 y 500 euros TORRELAVEGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega pondrá en marcha el 16 de noviembre la segunda edición de la campaña 'Rasca y gana. En Torrelavega siempre ganas', una iniciativa de dinamización comercial que repartirá 11.000 euros en 103 premios, que oscilan entre los 50 y los 500 euros, y que deberán utilizarse en los establecimientos participantes.

La campaña se prolongará hasta el 15 de diciembre, coincidiendo con las semanas previas a la Navidad, con el objetivo de incentivar las compras, atraer nuevos clientes y reforzar la actividad del comercio y la hostelería local.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Torrelavega, la Cámara de Comercio y el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Comercio, se ha presentado este jueves en rueda de prensa por la concejala de Comercio, Cristina García Viñas; el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco; y el director general de Comercio del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz.

García Viñas ha informado que la campaña pretende incentivar las compras en los establecimientos locales, atraer nuevos clientes y fidelizar a quienes ya compran habitualmente en la ciudad.

Además, ha explicado que esta segunda edición llega en un momento "especialmente importante" para el sector, coincidiendo con el inicio de las compras navideñas, y ha puesto en valor que los premios se gasten en los propios establecimientos participantes.

García Viñas ha agradecido a las asociaciones de comerciantes y a la mesa de la Comisión de Comercio el "trabajo impecable" realizado durante este año, en el que "hemos conseguido nuestro reto, que era hacer una campaña cada mes".

Asimismo, ha reconocido el apoyo de la Cámara de Comercio y del Gobierno de Cantabria a las diferentes iniciativas desarrolladas y, especialmente, la confianza de los establecimientos que se suman a estas campañas.

En este sentido, Augusto ha destacado la importancia de mantener un calendario de campañas de dinamización comercial a lo largo de todo el año y de trabajar juntamente con las administraciones para apoyar al sector.

También se ha referido a los retos que afronta el comercio, como el relevo generacional y la existencia de locales vacíos, y ha valorado la reciente constitución del Consejo de Comercio, que "se puede convertir en un instrumento clave" para las políticas comerciales de los próximos años.

Respecto a esta segunda edición de 'Rasca y gana', ha subrayado que el objetivo es "fidelizar primero al cliente que apuesta por el comercio de Torrelavega".

Mientras, el director general de Comercio ha destacado la colaboración entre las administraciones y las asociaciones de comerciantes como "un mecanismo ganador" para seguir impulsando la actividad comercial de Torrelavega.

11.000 EUROS EN PREMIOS

Podrán participar en la campaña todas las personas mayores de 18 años que realicen compras o consumiciones en los establecimientos comerciales y hosteleros adheridos. Por cada compra o consumición igual o superior a 10 euros, los clientes recibirán una tarjeta 'rasca y gana', con un máximo de cinco por persona, aunque cada establecimiento podrá entregar tarjetas adicionales a su criterio dentro de las disponibles.

La campaña repartirá 103 premios por un importe total de 11.000 euros, distribuidos en tres premios de 500 euros, 20 de 200 euros, 30 de 100 euros y 50 de 50 euros.

Los premios se entregarán en forma de vales de compra que podrán utilizarse exclusivamente en los establecimientos participantes entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre. De esta forma, el importe de los premios volverá directamente al comercio y la hostelería de Torrelavega, favoreciendo nuevas compras y consumiciones.

Para obtener los vales, los premiados deberán acudir personalmente a la sede de la Cámara de Comercio de Torrelavega con la tarjeta premiada original, el DNI o pasaporte y el ticket o factura de la compra que haya dado lugar al premio.

ADHESIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio ha recordado que el plazo de adhesión para los establecimientos comerciales y hosteleros estará abierto del 9 al 13 de noviembre, ambos inclusive.

Los interesados podrán inscribirse mediante el formulario oficial de la campaña o a través del teléfono 942 890 162. Cada establecimiento recibirá un distintivo identificativo, 200 tarjetas y las instrucciones necesarias para participar.

Además, los comercios tendrán hasta el 31 de diciembre para entregar en la Cámara los vales utilizados por sus clientes y tramitar su abono.