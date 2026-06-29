Torrelavega retirará varios árboles secos o enfermos La Viesca y La Pedrosa

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TORRELAVEGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Operarios de SERCA procederán mañana martes, día 30, a la retirada de varios árboles secos o gravemente enfermos en las zonas de La Viesca y La Pedrosa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Torrelavega, los técnicos municipales han comprobado la situación de estos ejemplares y, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud del arbolado, procederán a la retirada de esos árboles secos.

En opinión de los técnicos, los ejemplares en situación "irreversible" suponen un peligro en caso de caída al tratarse de parques muy transitados, teniendo en cuenta también que varios ejemplares proyectarían su caída hacia las mesas en las zonas de merendero.

Dado que la observación no se produjo en el momento exacto del secado, no es posible concretar una causa única para todos los ejemplares afectados. En algunos casos se aprecia competencia por el espacio y la luz con árboles colindantes; en otros, pueden darse factores como plagas, enfermedades, golpes de calor u otras causas fitosanitarias, ha explicado el Consistorio.

Por otro lado, y en consonancia con el proyecto Torrelavega Conexión Natural, no se retirará la totalidad de la madera muerta de aquellos ejemplares autóctonos para favorecer el desarrollo de microhábitats.

La gestión del arbolado urbano es una labor técnica y continuada, que combina la conservación de los ejemplares recuperables con la retirada de aquellos que puedan suponer un riesgo para la ciudadanía o que no sean recuperables, siempre con criterios de sostenibilidad y seguridad.

La Concejalía de Medio Ambiente e Infraestructura Verde contemplará la sustitución de los ejemplares objeto de esta intervención en el plan de reposición del arbolado del próximo otoño.