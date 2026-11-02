Torrelavega Slow cierra su primera edición con 236 participantes y una buena acogida de sus experiencias turísticas

Imagen de una de las actividades de Torrelavega Slow - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del programa de dinamización turística Torrelavega Slow ha reunido a 236 participantes en diferentes actividades gratuitas desarrolladas entre el 5 de septiembre y el 31 de octubre.

Según ha informado el Ayuntamiento, ha permitido a los participantes acercarse a algunos de los espacios naturales, paisajísticos y patrimoniales del municipio a través de propuestas que combinan naturaleza, bienestar, historia y ocio familiar.

A lo largo de la iniciativa se han desarrollado 18 sesiones distribuidas en cuatro actividades. La propuesta 'Respira. La Viesca al amanecer', que ha reunido a 75 participantes; 'Explora. Monte Dobra y Ruta del Cuaternario' con 69 asistentes; 'Conecta. Slow&Play en Las Tablas', ha aglutinado a 52, y 'Escucha. Industria, paisaje y Vía Verde', una ruta en bicicleta eléctrica que acercaba a los participantes al paisaje y al pasado industrial de Torrelavega, a 40 personas.

El 52% de los participantes procedía de Torrelavega y el 48% de otras localidades de la región, entre ellas Santander, Suances, Cartes, Polanco, Miengo, Piélagos, Villaescusa, Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna y Santa María de Cayón.

La concejala de Turismo, Cristina García Viñas, ha destacado la respuesta que ha tenido esta primera edición y el interés que pueden despertar los recursos turísticos del municipio cuando se ofrecen propuestas que permiten conocerlos de una manera diferente.

Además, ha puesto en valor la variedad de experiencias incluidas en la programación y el balance de quienes se han inscrito, que ha reflejado una valoración general de 4,53 puntos sobre 5.

Los cuestionarios de evaluación facilitados por el Ayuntamiento han permitido recoger también propuestas de cara al futuro. En este sentido, los participantes han mostrado interés por ampliar la programación a otras épocas del año, incorporar actividades para familias y personas mayores, ofrecer nuevas experiencias relacionadas con la naturaleza y el bienestar y desarrollar rutas históricas, culturales y gastronómicas.

Por otro lado, se han planteado algunas mejoras relacionadas con la accesibilidad de determinados recorridos y el mantenimiento de las bicicletas y de los espacios naturales.

El programa se complementa con la Red Torrelavega Slow, puesta en marcha para reforzar la colaboración con los alojamientos turísticos y facilitar a sus clientes información sobre rutas, actividades, gastronomía, comercio y otros recursos del municipio.

Torrelavega Slow está promovido por el Ayuntamiento de Torrelavega y subvencionado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Turismo.