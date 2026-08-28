Torrelavega Slow inicia el 5 de septiembre su programa de actividades gratuitas para descubrir la ciudad "a otro ritmo"

Cartel de Torrelavega Slow - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega pondrá en marcha el próximo sábado, 5 de septiembre, las actividades de Torrelavega Slow 2026, el nuevo proyecto de dinamización turística que propone conocer y disfrutar la ciudad de una forma diferente, "más cercana y sin prisas".

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que las actividades son gratuitas, previa inscripción, y se desarrollarán durante los meses de septiembre y octubre, con propuestas vinculadas a la naturaleza, el patrimonio, la historia, el bienestar, el turismo familiar y el patrimonio industrial.

Así, ha detallado que el programa arrancará el sábado 5 con 'Respira. La Viesca al Amanecer', una experiencia en La Viesca que combinará paisaje, calma y bienestar con una sesión de yoga al aire libre adaptada al entorno natural. La actividad se desarrollará de 10.00 a 12.00 horas.

Al día siguiente, tendrá lugar 'Explora. Monte Dobra y Ruta del Cuaternario', un recorrido por uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio y por la Ruta del Cuaternario, con sus siete recreaciones en 3D de animales prehistóricos integradas en el paisaje. La actividad tendrá lugar de 09.00 a 14.00 horas.

Junto a 'Respira' y 'Explora', el programa incorpora otras dos experiencias abiertas al público como 'Escucha. Patrimonio industrial y Vía Verde', que propone recorrer en bicicleta eléctrica la Vía Verde Saja-Besaya, descubriendo su paisaje sonoro y las huellas del pasado industrial de Torrelavega. Se celebrará el 26 de septiembre y los domingos 11, 18 y 25 de octubre, de 10.00 a 12.00 horas.

Por su parte, 'Conecta. Slow & Play en Las Tablas' está concebida como una experiencia familiar en el parque de Las Tablas, con paradas, retos de observación, escucha e interpretación ambiental. Será los sábados 10, 17, 24 y 31 de octubre, también de 10.00 a 12.00 horas.

El proyecto incluye además 'Descubre. Torrelavega en el Camino', con visitas guiadas dirigidas a las personas alojadas en el Albergue Municipal de Peregrinos para acercarles el patrimonio, la historia y los principales recursos turísticos de la ciudad.

Otro de los ejes fundamentales del proyecto será la participación de los establecimientos turísticos del municipio, a los que el Ayuntamiento quiere incorporar como agentes activos dentro de Torrelavega Slow.

La concejalía de Turismo ha convocado a los alojamientos turísticos a una reunión de trabajo para conocer las necesidades del sector, compartir propuestas y avanzar en un espacio estable de colaboración.

Los establecimientos adheridos actuarán como embajadores del destino, facilitando información sobre las experiencias del programa, los recursos turísticos, la agenda cultural y las propuestas de ocio.

Para ello recibirán mapas, folletos, material promocional y soportes con códigos QR, que facilitarán al visitante el acceso a toda la información disponible en la plataforma Pasea Torrelavega.

La concejal de Turismo, Cristina García Viñas, ha destacado que esta implicación del sector turístico es fundamental para conseguir que la promoción de Torrelavega no se limite a las acciones municipales, sino que cuente también con quienes mantienen un contacto directo con las personas que visitan la ciudad.

Las personas interesadas pueden consultar el programa, resolver dudas e inscribirse a través de: slow@paseatorrelavega.es , del número de teléfono: 601 085 020 y en la web: slow@paseatorrelavega.es , donde se puede seleccionar directamente la ruta y la fecha en la que se desea participar.