Un total de 120 fotografías de nueve autores protagonizan la exposición 'Radiografías de una ciudad' de Torrelavega

TORRELAVEGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de 'Radiografías de una ciudad. Personas y personajes de Torrelavega. El compromiso social' ofrecerá 120 fotografías de nueve autores diferentes.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Torrelavega ha explicado que el jueves, 27 de agosto, a las 18.30 horas, habrá una visita guiada en el Centro Nacional de Fotografía, en la que participarán varios de los autores que han intervenido en la exposición.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha informado de que esta edición pone el foco en las personas y entidades que, desde el ámbito asociativo, contribuyen a mejorar la vida de los demás.

La visita permitirá al público recorrer la exposición acompañado por algunos de sus autores, conocer el trabajo realizado y acercarse tanto al proceso creativo como a las historias, personas y entidades que protagonizan las imágenes.

En esta cuarta edición participan Ángel Jorde, Iyán Rojo, Francisco Javier Asensio, José Ángel Fernández, Juncal Sordo, Marina Serrano, Meritxell Miguel, Ricardo Corpas y Teresa Gutiérrez.

Sus fotografías reflejan la actividad de Arate Caló, Nueva Vida, AMICA, la Asociación Española Contra el Cáncer, AMECAN, el Refugio Canino de Torres, la Escuela de Arte y la Asociación de Personas Sordas, ofreciendo diferentes miradas sobre el compromiso social y el trabajo que desarrolla el tejido asociativo de Torrelavega.

'Radiografías de una ciudad' se ha consolidado como un proyecto que tiene como objetivo retratar Torrelavega a través de sus vecinos, sus familias y su comunidad.

En esta ocasión, la temática elegida ha sido el compromiso social, como reconocimiento a las personas y asociaciones que dedican parte de su tiempo al cuidado de los demás y a construir comunidad.

Vélez ha destacado que la visita guiada supone "una oportunidad" para conocer la muestra desde la mirada de quienes han realizado las fotografías, profundizar en las historias que hay detrás de las imágenes y acercarse al trabajo de las asociaciones protagonistas.

La exposición 'Radiografías de una ciudad. Personas y personajes de Torrelavega. El compromiso social' permanecerá abierta al público en el Centro Nacional de Fotografía hasta el 7 de septiembre.