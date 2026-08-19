Un total de 125 caballos de 64 ganaderías estarán presentes en el Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega FECAB

Cartel del Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega FECAB. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto' acogerá del 27 al 30 de agosto el XXVI Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega FECAB, una cita que reunirá a 125 caballos de Pura Raza Española pertenecientes a 64 ganaderías.

En un comunicado, el Consistorio torrelaveguense ha explicado que esta edición alcanza la mayor inscripción de su historia y contará con ganaderías procedentes de todas las comunidades autónomas, entre ellas algunas premiadas en el Campeonato del Mundo.

Así, ha detallado que la programación comenzará el jueves, 27 de agosto, con la recepción de los animales participantes, y ya el viernes y el sábado, a partir de las 10.00 horas, se desarrollarán las diferentes pruebas del concurso morfológico.

Uno de los principales atractivos de esta edición llegará el sábado por la mañana con la prueba de funcionalidad, que en años anteriores se celebraba por la tarde, y es que se trata de una de las pruebas que despierta mayor interés entre los espectadores, ya que permite ver a los caballos montados y valorar sus aptitudes y movimientos.

En este sentido, la concejala de Ferias y Mercados, Cristina García, ha animado a los aficionados a acercarse el sábado por la mañana al concurso para disfrutar de una de las pruebas "más espectaculares" del concurso.

El domingo, también por la mañana, tendrán lugar los premios especiales del concurso morfológico, seguidos de la entrega de premios y la clausura de FECAB 2026.

La actividad comenzará cada jornada a partir de las 10.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

García Viñas ha destacado la "gran participación" alcanzada en esta vigésimo sexta edición, que sitúa al concurso de Torrelavega entre los de mayor inscripción de los celebrados este año en España.

Y ha informado de que el concurso será clasificatorio para el Campeonato del Mundo ANCCE- SICAB de caballos y yeguas de Pura Raza Española y, por segundo año consecutivo, tendrá la categoría de tres estrellas, la máxima puntuación para los ejemplares que obtengan su clasificación para el Campeonato del Mundo.