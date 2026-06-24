Un total de 22 empresas que necesitan personal participan en la III Feria 'Talento 45+' de Torrelavega - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 empresas y entidades con procesos abiertos de selección han participado este jueves en la tercera edición de la feria 'Talento 45+: Experiencia que impulsa' que ha organizado la Cámara de Comercio de Torrelavega, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Empleo y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), para apoyar al talento senior de la comunidad autónoma.

El evento, único en Cantabria por su enfoque específico en personas mayores de 45 años en búsqueda activa de empleo, se ha celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Torrelavega con la asistencia, entre otros, de la directora del EMCAN, Lucía Serrano; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco.

Durante su intervención, la directora del EMCAN ha expresado el respaldo del Gobierno de Cantabria a una feria de estas características, teniendo en cuenta que las personas mayores de 45 años son el colectivo que tiene más dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral, ha remarcado.

En este sentido, Serrano ha explicado que se trata de un colectivo "que se enfrenta a prejuicios sobre la edad y, en muchos casos, a la percepción de que son menos adaptables a los cambios de la era digital, viendo cómo se les cierran las puertas de un mercado laboral que no les valora adecuadamente".

Porque, en su opinión, "estas personas pueden aportar mucho al tejido productivo de Cantabria porque tienen sobrados conocimientos, experiencia y ganas de trabajar en sectores productivos con dificultades para encontrar mano de obra cualificada".

Ha agradecido a las empresas participantes y a los demandantes de empleo por participar en una feria en la que se pueden encontrar "muchas oportunidades de trabajo que hagan que en estos años tan importantes para las cotizaciones a la Seguridad Social encuentren el apoyo necesario para la realización de todo el talento que llevan dentro los trabajadores de Cantabria".

Asimismo, ha destacado la importancia de colaborar con entidades como el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Torrelavega y ha insistido en que "ser mayor de 45 años debería ser un valor añadido para las empresas", por lo que ha animado a las compañías presentes a aprovechar ess talento, "que sigue teniendo muchísimo que aportar".

Por su parte, el presidente de la Cámara ha destacado la importancia de esta feria a la hora de "atender una realidad evidente" como es que muchas empresas necesitan profesionales preparados, responsables y con capacidad de adaptación, "y muchas personas mayores de 45 años tienen exactamente ese perfil".

Partidario de que el talento senior "no puede ser visto como un problema de empleabilidad, sino como una oportunidad para el tejido empresarial", Carrasco ha puesto en valor los resultados positivos del Programa 45+ de la Cámara Torrelavega, con 55 desempleados atendidas y una tasa de inserción laboral del 23,63 por ciento.

Finalmente, el alcalde de Torrelavega ha señalado que esta feria ha ido evolucionando hasta el punto de que algunas de las empresas que habían solicitado su asistencia no han podido acudir por haberse completado el aforo.

En su opinión, se trata de una feria "necesaria", ya que "Torrelavega cuenta con mucho talento senior y prescindir de ello es algo que las empresas ni la ciudad pueden permitirse".

ÚNICA FERIA DE CANTABRIA PARA MÁS DE 45

A lo largo de toda la mañana de hoy, la Feria ha ofrecido entrevistas laborales directas, espacios de orientación, formación práctica y un encuentro motivacional que ha tenido como protagonista a Carlos Bella, consultor, formador y conferenciante especializado en talento, competencias, inteligencia emocional, gestión del talento y búsqueda de empleo.

La jornada ha combinado contacto directo con empresas, espacios de networking, orientación profesional y presentación de candidaturas, y las personas asistentes han podido conocer ofertas de empleo, entregar currículums, resolver dudas con responsables de recursos humanos y establecer contactos profesionales con compañías de sectores muy diversos.

Entre las empresas y entidades participantes figuran Leroy Merlin, Plenitude, Blendio, Grupo Social ONCE, AMICA, Caja Rural de Asturias, Fundación Laboral de la Construcción, Cruz Roja, Adecco, COPSESA, Carrefour, Horno San José, Froxá S.A., Graphic Packaging, Nortempo, EMCAN Castros Santander, Hostelería de Cantabria Asociación Empresarial, Grupo Pitma, Candesa, INDEO Fundación Laboral del Metal, Lanzadera de Torrelavega, Muebles Cantabria y Synergie.