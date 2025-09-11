Un total de 25 productores cántabros participan este domingo en el Mercado Agroalimentario de Treto

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, presenta el cartel del Mercado Agroalimentario de Treto - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 productores cántabros participan este domingo 14 de septiembre en el Mercado Agroalimentario de Treto, en el municipio de Bárcena de Cicero.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, María Jesús Susinos, ha presentado el cartel de la cuarta edición de este evento que tendrá lugar en la localidad de Adal-Treto y que contará con una variada oferta de productos típicos de la región, como quesos con denominación de origen, sobaos y quesadas, embutidos, verduras, patatas, frutas, leche, vinos, orujos, sidras, zumos, mermeladas, pan y miel, ha informado el Gobierno.

Además de la venta de productos, la feria ofrecerá un programa de actividades para toda la familia, que incluirá actuaciones musicales y degustaciones.

Susinos ha resaltado la importancia de este tipo de mercados como "una excelente plataforma para poner en valor la calidad de los productos locales" y "una oportunidad única" para que los productores de Cantabria muestren su trabajo. A su juicio, este tipo de actividades, además, fomentan el consumo responsable en apoyo a la economía rural.

Por su parte, el alcalde de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero, ha confiado en que sea "un nuevo éxito de asistentes" tal y como ha ocurrido en ediciones anteriores.

La presentación del cartel también ha contado con la asistencia de Emilio Irías, presidente de la Comisión de Fiestas de la Junta Vecinal de Adal-Treto, y otros miembros de la Corporación municipal.