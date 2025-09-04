Un total de 32 equipos disputan desde este viernes Vuelta Internacional de Cantabria Junior

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 equipos, 11 de ellos internacionales y cinco de esta comunidad, disputan desde este viernes 5 la Vuelta Internacional de Cantabria, la gran cita nacional del ciclismo junior.

El recorrido tendrá tres etapas. La primera mañana, con salida y llegada en Vioño de Piélagos (118,8 kilómetros). El sábado 6 la ronda recalará en Sarón, que acogerá también la salida y llegada de la segunda etapa (114,9 kilómetros). Y el domingo, último día de la ronda, se correrá la ya tradicional subida a la Cuesta de la Atalaya (840 metros) en Santander.

Como en ediciones anteriores, la Vuelta contará con retransmisión televisiva en directo, de modo que se podrán seguir los últimos 60 kilómetros de la primera y la segunda etapa, así como la tercera jornada de forma íntegra.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha asistido a la presentación de la Vuelta Internacional a Cantabria Junior que se ha celebrado en Santa María de Cayón, coincidiendo con el paso por la comunidad de la Vuelta a España, en una etapa que ha salido de Laredo y finalizado en Los Corrales de Buelna.

Martínez Abad ha destacado que Cantabria, en estas jornadas, "es el epicentro del mejor ciclismo actual", ya que coincide la presentación de esta prueba ciclista con el paso de La Vuelta en sus dos etapas por la región.

En su intervención, ha reiterado el compromiso del Gobierno con el deporte base y ha renovado el apoyo de su departamento a la Vuelta a Cantabria Junior, que es "cantera de futuros ganadores en esta bella y esforzada disciplina deportiva".

Acompañado por Francisco Viar, alcalde de Santa María de Cayón, Yolanda Cobo, concejala de deportes, y Domingo Agudo Imaz, gerente de Sportpublic, entidad encargada de organizar esta prueba, ha agradecido el esfuerzo de instituciones, equipos y aficionados, que consiguen que esta prueba cada año tenga una "mayor repercusión".

Por último, Martínez Abad ha tenido un recuerdo afectuoso y cercano con la familia del joven ciclista Iván Meléndez Luque, de 17 años, que fallecía recientemente en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero.