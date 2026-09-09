Un total de 40 ayuntamientos recibirán ayudas del Gobierno para servicios de administración electrónica

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SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 ayuntamientos en riesgo de despoblamiento recibirán ayudas del Gobierno para servicios de administración electrónica una vez que la Consejería de Presidencia ha adjudicado las subvenciones de este año para impulsar la digitalización y los servicios de administración electrónica en este tipo de municipios.

Según la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria, 40 ayuntamientos recibirán las ayudas, que sufragarán los gastos en servicios como la implantación e integración de los sistemas de información necesarios para la gestión administrativa, los cursos técnicos de formación del personal y la asistencia al personal usuario.

En total, el Gobierno ha destinado casi 75.000 euros a esta convocatoria, en cuyo reparto se ha tenido en cuenta la población total del municipio, por lo que ha adjudicado más recursos económicos a aquellos municipios con menor capacidad económica para implantar los servicios de administración electrónica, ha explicado el Ejecutivo.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha destacado la importancia de estas subvenciones para mejorar la vida de las personas que residen en el ámbito rural y su relación con las administraciones locales mediante la optimización de los procedimientos administrativos y la digitalización de los servicios.

Ha recordado otras iniciativas impulsadas por su departamento durante la legislatura, que ha calificado como la "de la transformación digital de los ayuntamientos de Cantabria".

En este sentido, ha apuntado que, en lo que va de legislatura se han superado los 4 millones de inversión, lo que ha supuesto la dotación a los ayuntamientos de 603 puestos de trabajo inteligentes, la implantación planes de transformación digital en 97 ayuntamientos, la digitalización de los registros civiles, el desarrollo de sistemas de gestión del padrón municipal y la interconexión de los municipios a la red SARA de comunicaciones de las administraciones públicas españolas.

En palabras de la consejera, el esfuerzo del Gobierno ha sido "muy importante", con acciones que facilitan la vida los ciudadanos del mundo rural, lo que se suma a los procesos de simplificación administrativa a través de la nueva ley autonómica.

"Los ayuntamientos son colaboradores indispensables para que el Gobierno pueda llevar a cabo todas las medidas de cambio y transformación incluidas en su programa de legislatura", ha concluido Urrutia.