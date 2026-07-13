Un total de 80 participantes y unos 90 vehículos participarán este sábado en la Quedada ATV Integración de Torrelavega

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TORRELAVEGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá este sábado, 18 de julio, la décimo cuarta edición Quedada ATV Integración, que reunirá a 80 participantes y cerca de 90 vehículos, entre ATV, buggies y todoterrenos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Torrelavega ha informado de que en esta edición participarán pilotos procedentes de diferentes comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Asturias, que se desplazarán hasta Cantabria para participar en esta jornada.

Y ha detallado que el recorrido comenzará a las 9.30 horas en el polígono Tanos-Viérnoles, desde donde los participantes se dirigirán hacia la Sierra de Ibio para realizar un trayecto por el entorno natural y contemplar diferentes vistas del Valle del Besaya.

Durante la ruta está prevista una visita a La Yeguada de Ibio y, posteriormente, la comitiva se desplazará hasta Cartes, donde realizará una parada junto a los Torreones, antes de regresar a Torrelavega.

Alrededor de las 14.00 horas está prevista una parada en el Bulevar Demetrio Herrero, aunque la organización ha señalado que los horarios son aproximados y pueden variar en función del desarrollo de la ruta.

La jornada finalizará en Viérnoles con una comida de hermandad entre participantes, pilotos, voluntarios y colaboradores.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha destacado la trayectoria de un evento "consolidado" en la ciudad después de catorce ediciones y ha puesto en valor el trabajo que realiza el Club ATV Los Trasgos para ofrecer a los participantes la posibilidad de disfrutar de una experiencia diferente en contacto con la naturaleza. Asimismo, ha invitado a los vecinos a acercarse a presenciar la salida.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Borja Sainz Ahumada, ha señalado que esta iniciativa "une motor e inclusión" y permite a los participantes disfrutar de una jornada de naturaleza, aventura y convivencia.