Un total de seis accidentes de tráfico dejan ocho heridos en Santander

Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis accidentes de tráfico han dejado ocho heridos en Santander, entre los que destacan tres personas en una colisión de dos turismos.

Sobre este suceso, la Policía Local ha subrayado en un comunicado que el accidente tuvo lugar en la calle Corbán, a las 15.20 horas, cuando dos coches se chocaron y resultaron heridos tres pasajeros de los vehículos implicados, un hombre de 23 años y dos mujeres de 23 y 72, respectivamente.

Además, el pasado miércoles, a las 21.50 horas, en la calle La Pereda colisionaron dos motocicletas, que hizo que una mujer de 57 años saliera herida.

Por otra parte, a las 9.50 horas de ayer, en la calle Cardenal Cisneros, una motocicleta cayó al suelo, resultando herida su conductora, una mujer de 43 años.

También el jueves, a las 13.30 horas, colisionaron un turismo y una motocicleta en la calle Faustino Cavadas, en donde el motorista, de 40 años, salió herido.

Algo más tarde, a las 17.40 horas, en la Avenida Constitución, colisionaron un turismo y una motocicleta, resultando herido el motorista, un hombre de 54 años.

Por último, a las 18.15 hroas, en la calle Poeta Gerardo Diego, dos coches colisionarios y resultó herida la conductora de uno de los vehículos implicados, una mujer de 59 años.