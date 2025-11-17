Trabajadores de la SRECD se concentran a las puertas de la Consejería para exigir unas condiciones laborales "dignas"

Concentración de los trabajadores de la SRECD a las puertas de la Consejería - EUROPA PRESS

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) han comenzado este lunes las movilizaciones que el comité de empresa (UGT y CCOO) ha convocado para exigir la negociación de un convenio colectivo --pendiente desde 2007-- y denunciar la "precariedad" y "externalización" de servicios que dice se viene produciendo en la empresa pública "desde hace años".

Por ello, una treintena de empleados se han concentrado a las puertas de la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en la calle Lealtad de Santander, donde han protestado entre pitos y bajo una gran pancarta en la que se leía 'Por unas condiciones laborales dignas en la SRECD' y 'Juntos por la Cultura y unidos por nuestros derechos'.

Se trata de la primera de una serie de movilizaciones que continuarán el 25 de noviembre con una protesta en la sede de la sociedad regional ubicada en el Palacio de Festivales, a la que seguirá una tercera el 7 de diciembre en el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo. Además, habrá una nueva el día 10 de ese mes en el edificio de Los Arenales, en la Biblioteca Central del Archivo Histórico.

Esta primera concentración estaba prevista para el pasado lunes 10. Sin embargo, el comité de empresa decidió atrasarla una semana como lo solicitó el consejero del área, Luis Martínez Abad, para mantener una reunión previa.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del comité de empresa, Rodolfo Higuera, ha explicado que el motivo de las movilizaciones es solicitar unas condiciones laborales "dignas" en la empresa pública.

Ha detallado que entre sus reivindicaciones está que se inicie la negociación del convenio colectivo, una relación de puestos de trabajo de cara a organizar la estructura de la sociedad y con ello prestar el servicio "adecuadamente", y que se publiquen las ofertas públicas de empleo que están pendientes desde 2022.

A ello ha añadido que "cada año" se "precarizan" las condiciones de trabajo y ha denunciado que está aumentado la temporalidad en la empresa, a la vez que se están externalizando servicios que se prestaban, como los de guía cultural y atención al público, principalmente.

En cuanto a la reunión que el comité ha mantenido con Martínez Abad, Higuera ha incidido en que le comunicaron estas cuestiones que llevan "años trasladándose a la dirección de la empresa a través de escritos y reuniones". A pesar de ello, ha lamentado que "lejos de haber algún cambio, cada año se profundiza en esta situación de precarizar y externalizar".

Por último, ha señalado que desde la reunión con el consejero no se ha producido ningún avance en las peticiones que se han solicitado y tampoco están previstas próximas reuniones, puesto que no se les ha convocado a nuevos encuentros.

"Continuarán las movilizaciones hasta que no haya un cambio de rumbo por parte de la Consejería en las demandas que hemos presentado", ha afirmado el presidente del comité de empresa.